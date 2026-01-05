Vi söker sommarjobbare till vårt Trädgårdscafé!
Vårt Trädgårdscafé är en uppskattad pärla, känd för sina fräscha maträtter, smarriga bakverk och noggrant utvalda råvaror. Här kan gästerna njuta av fint bryggt kaffe, aromatiskt te och ett spännande urval av drycker.
Vi är ett härligt gäng som brinner för service och älskar att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Många av våra sommarjobbare återvänder år efter år, och vi ser fram emot att kanske få välkomna även dig till vårt härliga gäng!
Vad innebär jobbet?
Som cafébiträde hos oss får du en arbetsdag fylld av att:
Välkomna gäster med ett leende och ge dem ett vänligt och professionellt bemötande.
Hantera kassa och försäljning, där snabbhet och noggrannhet är viktiga.
Bidra till ett rent och inbjudande café, genom städning och underhåll av ytor.
Förbereda mat och fika, med fokus på hygien, kvalitet, och snygg presentation.
Servera drycker, inklusive vin, öl och cider.
Att jobba i service är en rolig och lärorik erfarenhet!
Vem söker vi?
Vi söker dig som har rätt attityd och viljan att lära dig, tidigare erfarenhet är inget krav men det är meriterande om man läser utbildning inom restaurang och service eller har jobbat inom serviceyrket tidigare. Det viktigaste är att du:
Har driv och engagemang: Du tar egna initiativ och trivs med att vara effektiv och lösningsorienterad.
Är serviceinriktad: Du gillar att jobba med människor och kan bjuda på ett härligt bemötande, även när tempot är högt.
Är ansvarsfull: Du tar hand om gäster och uppgifter med samma omsorg.
Är flexibel: Du tycker om att prova på olika roller i caféet, från kassa till kök.
Är matintresserad: Du har en passion för god mat och fika och ett öga för bra råvaror.
Har fingertoppskänsla: Noggrannhet och ett sinne för detaljer är något du värdesätter, precis som vi!
Eftersom vi har många turister är det också viktigt att du känner dig bekväm med att prata engelska.
Praktisk information:
Period: April-September.
Omfattning: Du jobbar som mest under sommaren men det finns även möjlighet till helgjobb under våren och hösten beroende på behov.
Anställningsform: Visstidsanställning
Så här söker du:
Ange tydligt i ditt mejl att du söker till Trädgårdscaféet, eftersom vi även rekryterar till Handelsträdgården och Glasstorpet.
Bifoga både CV och ett personligt brev där besvarar nedanstående frågor:
Varför vill du jobba i trädgårdscaféet?
Vad tror du att du kommer att gilla mest med att arbeta inom service? Finns det något med jobbet som du tror kan bli en utmaning för dig?
Kan du nämna en gång du själv har fått riktigt bra service på restaurang, café eller liknande?
Är det någon period under sommaren som du inte är tillgänglig?
Skicka din ansökan till: jobb@handelstradgarden.se
Deadline: Sista dagen att skicka in din ansökan är 26 januari 2025.
Vi återkopplar till alla som skickar in en komplett ansökan (CV och personligt brev där man besvarat frågorna), oavsett om du går vidare i processen eller inte. Svarstiden kan variera, men du kan räkna med återkoppling under februari.
Lycka till! Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt härliga gäng i Trädgårdscaféet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: jobb@handelstradgarden.se Arbetsgivare Nokk AB
(org.nr 559001-3693), https://handelstradgarden.se
Lövstad Slott (visa karta
)
605 97 NORRKÖPING Arbetsplats
Handelsträdgården Löfstad Slott Jobbnummer
9669940