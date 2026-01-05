Vi söker sommarjobbare till vårt charmiga Glasstorp
Nokk AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2026-01-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nokk AB i Norrköping
Glasstorpet, som gjorde premiär i Handelsträdgården 2024, söker nu engagerade sommarjobbare inför säsongen 2026. Glasstorpet är vår senaste satsning där vi serverar lokal, KRAV-märkt och smakrik glass. Förutom klassisk kulglass erbjuder vi en kul avsmakningsmeny där gästerna kan läsa om de olika smakerna och deras ursprung. Vår ambition är att skapa en mysig och avslappnad miljö där både stora och små kan njuta av glassen, omgiven av blommor och grönt.
Vad innebär jobbet?
Som sommarjobbare hos oss får du en arbetsdag fylld av:
Att ge gäster ett varmt och välkomnande kundbemötande.
Hantering av kassa och försäljning.
Upprätthållande av god hygien och renlighet, inklusive städning och underhåll.
Och såklart - att skopa och servera glass med engagemang!
Att jobba i service är en rolig och lärorik erfarenhet!
Vem söker vi?
Vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet, kanske blir det här ditt allra första sommarjobb. Det viktigaste är att du har:
Driv och engagemang: Du tar egna initiativ och gillar att få saker gjorda.
Ansvarskänsla: Du ser till att både gäster och arbetsuppgifter tas om hand på bästa sätt.
Social förmåga: Du trivs med att möta människor och bidrar till en positiv stämning både bland kollegor och gäster.
Vi värdesätter också noggrannhet och en vilja att lära!
Eftersom vi har många turister som besöker oss, är det viktigt att du känner dig bekväm med att prata engelska.
Praktisk information:
Period: Du kan välja att arbeta under en av följande perioder.
Vecka 25 till och med vecka 28.
Vecka 29 till och med vecka 32.
(Dessutom finns det helgjobb utöver denna period fr.o.m. maj - 14 juni och även på slutet av säsongen fr.o.m. 11 augusti tills vi stänger Glasstorpet för 2026).
Anställningsform: Visstidsanställning
Så här söker du:
Ange tydligt i ditt mejl att du söker till Glasstorpet, eftersom vi även rekryterar till Handelsträdgården och trädgårdscaféet.
Bifoga både CV och ett personligt brev där besvarar nedanstående frågor:
Varför vill du jobba i Glasstorpet?
Vad tror du att du kommer att gilla mest med att arbeta inom service? Finns det något med jobbet som du tror kan bli en utmaning för dig?
Kan du nämna en gång du själv har fått riktigt bra service på restaurang, café eller liknande?
Vilken period söker du till eller fungerar båda (Vecka 25 till och med vecka 28; Vecka 29 till och med vecka 32)?
Om du söker till en period, är du tillgänglig hela den perioden?
Skicka din ansökan till: jobb@handelstradgarden.se
Deadline: Sista dagen att skicka in din ansökan är 26 januari 2026.
Vi återkopplar till alla som skickar in en komplett ansökan (CV och personligt brev där man besvarat frågorna), oavsett om du går vidare i processen eller inte. Svarstiden kan variera, men du kan räkna med återkoppling under februari.
Lycka till! Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt härliga gäng i Glasstorpet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: jobb@handelstradgarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nokk AB
(org.nr 559001-3693), https://www.handelstradgarden.se
Lövstad Slott (visa karta
)
605 97 NORRKÖPING Arbetsplats
Handelsträdgården Löfstad Slott Jobbnummer
9669938