Vi söker sommarjobbare till vår produktion
Suzuki Garphyttan AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örebro Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örebro
2025-12-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Suzuki Garphyttan AB i Örebro
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vi söker motiverade och engagerade sommarjobbare till vår produktion!
GROW STRONGER WITH US!
Vi tror verkligen på människors kraft.
Med ditt bidrag kommer vi att fortsätta göra vår världsledande ståltråd smartare, grönare och starkare. I den välkomnande och stödjande atmosfären på våra arbetsplatser bryr vi oss om varandra och allas säkerhet. Vänlighet är superkraften som får oss att dela idéer och samarbeta över gränserna. Den får oss att våga utmana gränserna för vad som är möjligt. Oavsett din roll kommer du ha många möjligheter att utforska, lära och utvecklas med oss. För när du växer, växer även vi starkare.
OM ROLLEN
Suzuki Garphyttan söker motiverade och engagerade sommarjobbare som vill bidra till att vår produktion i Garphyttan rullar på hela sommaren. Industrierfarenhet är meriterande men inte ett krav, det viktigaste är din vilja att lära och utvecklas.
Vi söker dig som vill skaffa värdefull praktisk erfarenhet inom industrin, oavsett om du nyligen avslutat en teknisk gymnasieutbildning eller studerar vid universitet. För ingenjörsstudenter är detta en utmärkt chans att få insikt i en produktionsmiljö och stärka sin framtida karriär.
VEM SÖKER VI?
Vi vänder oss till dig som är intresserad av att arbeta i produktionsmiljö. Med stort fokus på säkerhet har du lätt för att lära dig nya saker och en förmåga att snabbt sätta dig in i och följa rutiner. Vi ser gärna att du är en aktiv person med god fysik som dessutom har ett stort teknikintresse. Vi tror att du som söker är en engagerad och driven person som gillar att jobba både självständigt och genom samarbete med andra.
Som operatör i produktionen arbetar du med att på ett säkert sätt producera tråd med god kvalitet, produktivitet och leveransprecision. Du ansvarar för att alltid göra ditt bästa och för att samarbeta med kollegor i enlighet med vår vision och våra värderingar Care, Dare och Share. Vidare tar du ett aktivt ansvar i arbetsmiljöarbetet genom att följa gällande skyddsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Det är meriterande om du är universitetsstuderande inom det tekniska området och har ett intresse av att återkomma som sommarvikarie under flera somrar.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
- Du kan arbeta heltid under veckorna 16-33
- Gymnasieutbildning
- Flytande svenska, såväl i tal som skrift
- Kan arbeta skift
- God datorvana
- Minst 18 år gammal
- Körkort och tillgång till bil
Meriterande:
- Truckkort och erfarenhet av truckkörning
- Traverskort
- Student inom tekniskt område
- Erfarenhet från processindustri
- Erfarenhet från byggsektorn
- Händig, vet hur man hanterar verktyg
Arbetstider
Mellan veckorna 16-33 är du anställd som sommarvikarie på heltid fördelat på skift former under dygnets alla timmar.
Övrig information
Vi välkomnar både studenter och personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden att söka tjänsten. Anställningen som sommarvikarie inleds med en upplärningsperiod som sträcker sig över cirka 8-10 veckor. För att säkerställa att du hinner tillgodogöra dig nödvändig upplärning behöver du kunna påbörja arbetet senast från vecka 16.
Är du student finns möjlighet att påbörja arbetet på timanställning redan före vecka 16 för att successivt tillgodogöra dig upplärningen parallellt med studierna. När terminen avslutats förväntas du kunna arbeta heltid fram till vecka 33. För dig som inte studerar gäller heltid från vecka 16 till vecka 33.
Innan anställningen påbörjas genomförs en nyanställningsundersökning och ett drogtest på företagshälsovården. Du ska även kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
OM OSS
På Suzuki Garphyttan tillverkar vi avancerade produkter i stål för högpresterande applikationer. Vårt arbete bygger på hållbara produktionsmetoder, innovativ teknik och, inte minst, våra 100 år av erfarenhet. Våra innovativa produkter gör skillnad inom fordonsindustrin, medicinteknik, energisektorn och livsmedelsindustrin.
Vi har våra rötter i Garphyttan men är idag ett globalt företag och en del av det japanska Nippon Steel Corporation. Vi bedriver miljölicensierad tillverkning i Sverige, Storbritannien, USA, Mexiko och Kina. Vi har också ett försäljningskontor i Tyskland.
We Care - Dare - Share
Together for a better tomorrow
Våra värderingar Care, Dare, Share exemplifierar hur vi arbetar, tänker och beter oss mot varandra och våra kunder, och vi är djupt engagerade i vår vision - Together for A Better Tomorrow. Är du redo att bli en del av oss?
DIN ANSÖKAN
Då vi arbetar med löpande urval vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 1:a april. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-mail.
Har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Isabell Huzelius på . eller Moa Lundström på Moa.lundstrom@sg-wire.com
. Vi ber rekryteringsbolag att avstå från att höra av sig.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suzuki Garphyttan AB
(org.nr 556030-2886) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sverige, Garphyttan, Produktion, Produktion Kontakt
Moa Lundström 0761365830 Jobbnummer
9643822