Vi söker sommarjobbare till äldreomsorgen!
2025-12-08
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du finns där för våra vårdtagare i deras vardag och hjälper dem att finna ro och mening I sin tillvaro. Måltiderna på vård- och omsorgsboenden är höjdpunkter liksom dagliga aktiviteter för de boende. I hemtjänsten är varje möte i hemmet viktigt. Dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd, förflyttning och socialt umgänge. Dokumentation kan förekomma. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, helg och/eller nattjänstgöring. På våra boenden utförs arbetet i individens egen lägenhet och du samarbetar med kollegor på en avdelning. Vid arbete i hemtjänst hjälper du individen i sin egen bostad och det förekommer mycket ensamarbete.
Vi har hemtjänstgrupper och boenden utspridda i hela kommunen. Till en del enheter, är det mycket begränsat med busstrafik och det krävs då bil och körkort för att kunna ta sig dit.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med människor. Det är viktigt att du kan visa omtanke, kunna lyssna, visa förståelse och respektera andras behov och åsikter. Du behöver vara följsam och kunna hantera situationer som uppkommer för den ena dagen är inte den andra lik. Vi ser att du är en glad och positiv person som kan vårda med hjärta och möta personer med olika behov. Du behöver vara flexibel när planeringar ändras och ta egna initiativ för att få planeringen att flyta.
Om du har en slutförd/pågående utbildning inom vård- och omsorg, är det meriterande. Inom hemtjänsten är det ett krav att du innehar körkort B, då bilkörning förekommer i tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du göra skillnad för en annan människa och arbeta med något som är viktigt på riktigt? Då vill vi gärna att du söker till oss!
ÖVRIGT
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du omfattas av skyddad identitet/sekretessmarkering, kontakta då annonsens kontaktperson.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra semesterperioder är mellan veckorna 25-34 och det är då vi behöver personal. Det finns goda möjligheter att få börja arbeta som timvikarie innan sommaren.
Vi kommer att anordna en utbildningsdag för dig som inte har gått detta tidigare. De utbildningarna som hålls är brandutbildning, rehabinformation och verksamhetsinformation.
Vi har möjlighet att rekrytera ett begränsat antal med minderåriga (17-åringar).
Referenser tas direkt efter telefonintervjun och de riktlinjer som vi har för referenser, är att det behöver vara personer som har/har haft någon ledande position gentemot dig såsom arbetsledare, handledare, mentor eller chef. Referenserna behöver även vara ifrån de två senaste åren. Vi godkänner inte kollegor, vänner eller familjemedlemmar som referenser. Ersättning
