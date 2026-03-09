Vi söker sommar och timvikarier till Kök/Städ/Tvätt här på Röingegården!
Vi söker sommar och timvikarier till Kök/Städ/Tvätt här på Röingegården.
Kortfattad beskrivning av Röingegården
Röingegården är ett boende med särskild service, inriktning psykiatri. Målgruppen är vuxna kvinnor och män från 18 år med psykiska funktionsvariationer.
Vår verksamhet drivs som ideell förening vilket innebär stora möjligheter till utveckling då allt eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten i utveckling av vård och andra kvalitetsförbättringar i verksamheten. Föreningen har funnits sedan 1948. Vi har mycket lång erfarenhet av arbete med psykiatri då vi arbetat med detta i över 75 år.
Vår utgångspunkt är "Klienten i centrum" och det innebär att vi alltid i alla sammanhang sätter klienten i centrum när vi planerar och diskuterar förändringar, insatser, aktiviteter med mera. "Klienten i centrum" innebär att klienten görs delaktig i utformandet av sin vistelse och insatser löpande.
Utgångspunkten i vårt arbete är att klienten ska förbättra sitt psykiska mående, ta vara på det som fungerar och utveckla sina inneboende resurser som kan och behöver stärkas. Vårt mål är att klienten ska kunna leva ett värdigt liv, som andra och på jämlika villkor.
Verksamheten har 37 dygnet runt platser och 10 öppenvårdsplatser s.k. dagverksamhet.
Arbetsuppgifter kök
Köket på Röingegården är ett storhushåll. Vi tillagar ca 90 portioner per dag. I arbetet ingår måltidsberedning, salladsberedning och diverse göromål vanligt förekommande i kök. Egenkontroll enligt kvalitetsprogram via Anticimex. Köket är bemannat dagtid alla dagar i veckan.
Arbetsuppgifter Städ/tvätt
Daglig städning och storstädning av allmänna utrymmen enligt arbetsordning, tvätt av arbetskläder, sängkläder, klienters kläder och mattor.
Röingegården har ett miljöterapeutiskt förhållningssätt vilket innebär att klienter erbjuds sysselsättning i städ och tvätt. En viktig arbetsuppgift är därför att handleda klienter i praktiken.
Kvalifikationer kök
Formell kompetens, erfarenhet
• Kock eller Kokerska
• Erfarenhet av köksarbete och EKP livsmedelshygien är meriterande.
Kvalifikationer Städ/Tvätt
Lokalvårdare, erfarenhet meriterande.
Dina personliga egenskaper
Goda egenskaper som präglas av tydlighet, engagemang, samarbete och flexibilitet.
God förmåga och vana att hantera konflikter.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt datavana.
Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Körkort B.
Då vi eftersträvar jämställdhet och mångkulturell arbetsplats ser vi gärna sökande med annan nationalitet.
Vi har för avsikt att arbeta med djur i vården vilket innebär att Du inte bör vara pälsdjursallergiker.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.Ersättning
Individuell lönesättning. Ange löneanspråk.Tillträde
Omgående eller efter överenskommelse. Vi rekryterar allt eftersom ansökningarna kommer in till oss.Så ansöker du
I Din ansökan vill vi att följande ska framgå:
Personligt brev
CV
Information
Information gällande arbetet lämnas av:
Isabelle Persson, Enhetschef/Bitr. Föreståndare, Telefonnummer: 0451 - 409 61
Kökspersonalen på Röingegården, 0451 - 817 67
Fackliga företrädare:
Thomas Persson, Vård, Kommunal Telefonnummer: 0451 - 104 30
Ida Alriksson, sysselsättningshandledare, Kommunal Telefonnummer: 0451 - 25 39 25
Gå gärna in på Röingegårdens hemsida och läs mer om verksamheten. www.roingegarden.se
Ansökan skickas till: jobb@roingegarden.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@roingegarden.se Arbetsgivare Röingegården, Föreningen
, http://www.roingegarden.se
281 21 HÄSSLEHOLM Körkort
