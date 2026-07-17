Vi söker Socialsekreterare till barngruppen, vikariat
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2026-07-17
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Vi nu en socialsekreterare till insatssidan i barn- och ungdomsgruppen på Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar i enlighet med BBIC, tillämpar ett familjeorienterat arbetssätt och arbetar mot målgruppen 0 - 21 år. Barn- och ungdomsgruppen består av fem utredare, tre insatshandläggare och två resurshandläggare.
Vi är en kompetent, hjälpsam och trevlig arbetsgrupp som tycker om att arbeta tillsammans. Som socialsekreterare på insatssidan arbetar du med att följa upp beviljade insatser; både öppenvård och placeringar. Till barn- och ungdomssidan finns också en öppenvård med tre familjebehandlare. Vi har ett Mottagningsteam som aktualiserar och förhandsbedömer ärenden inom barn och unga samt vuxen. IFO är organiserat på så sätt att all myndighetsutövning finns i samma hus vilket utöver Barn & Unga innefattar Vuxen, ÄO, LSS samt Socialpsykiatri vilket vi ser som en stor tillgång.
Vi söker dig som vill vara med och bidra med nya idéer och engagemang och som trivs i en organisation med fokus på kvalitet och utveckling. För oss är det viktigt att utveckla våra arbetssätt för att ge barn och familjer ett professionellt bemötande och rättssäker handläggning. Du samarbetar med interna och externa aktörer. Du har stöd av enhetschef och ärendehandledare i det dagliga arbetet och tillgång till extern handledning.
Tjänsten är ett vikariat på deltid, 50% tom. 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Du har socionomexamen, alternativt om du är socionomstuderande i slutet av dina studier. Vi värdesätter dig som har ett professionellt bemötande och som har förmåga att skapa goda relationer med barn, familjer och andra aktörer.
Du arbetar självständigt, och planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du samarbetar bra med andra människor och är lyhörd i ditt bemötande. Du är väl förtrogen och uppdaterad när det gäller aktuell lagstiftning och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning. B-körkort är ett krav. Tjänsten omfattas av registerkontroll.
Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med din ansökan, sök redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336812". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
Box 26 (visa karta
)
663 21 SKOGHALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun Kontakt
Enhetschef
Sofie Dahl sofie.dahl@hammaro.se +4654515424 Jobbnummer
10005752