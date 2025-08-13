Vi söker Socialsekreterare till barn och unga- utredning
Haninge Kommun / Socialsekreterarjobb / Haninge Visa alla socialsekreterarjobb i Haninge
2025-08-13
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utmanas och utvecklas med oss!
Haninge kommun är en kommun i framkant.
Under 2023 var vi en av de första kommunerna som inrättade en första och andra linjens socialtjänst, ett steg i vår anpassning inför framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen. I verksamheten möter vi de barn som har behov av samordnade och omfattande insatser som föregås av ansökan och utredning - biståndsbeslut. I arbetet utgår vi från ett målgruppsfokus i vilket vi utreder och samordnar insatser utifrån evidens och kunskapsbaserade metoder och i samverkan med andra samhällsaktörer.
Verksamheten består av grupper inom utredning, familjehemsvård/kontaktverksamhet, familjebehandling/föräldrastöd samt administrativa uppdrag och andra stödfunktioner. Varje grupp leds av en enhetschef och verksamheten som helhet av en områdeschef. I de sex utredningsgrupperna ska vi arbeta familjeorienterat med åldersgruppen 0-17 år och utifrån ett teambaserat målgruppsfokus, ett arbetssätt som vi tillsammans ska arbeta fram.
Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete samt är måna om varandra och att ha en god stämning i grupperna. Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker det är viktigt att utvecklas i vårt arbete. I syfte att stärka vår kvalitet och skapa förutsättningar till att du som socialsekreterare har möjlighet att använda din kompetens resurseffektivt och med barnens bästa i fokus har vi valt att organisera oss enligt följande:
- Mindre grupper med närhet till närmsta chef.
- För ett närmare stöd i handläggning och introduktion ingår i varje utredningsgrupp en senior socialsekreterare.
- Det finns en upparbetad struktur för regelbundet stöd som ärendedragningar och extern handledning.
- Specialistsocionomer med ett verksamhetsövergripande uppdrag inom ex metodstöd, implementering, introduktion och återkommande utbildningar.
- En verksamhetsutvecklare som stöd i vår fortsatta utveckling med målgruppsorienterade arbetssätt.
- SIP samordnare som stöd för att de barn som behöver erbjuds SIP möten.
- Placeringssamordnare som stöd i att söka externa placeringsformer och hantera avtal.
- Administratörer med uppdrag att avlasta och att stödja.
- Vi har utökat vårt arbete med risk och behovsbedömningar för att upptäcka och motverka att barn dras in i kriminalitet. Vi kommer fortsätta utveckla vårt användande av evidens och kunskapsbaserade metoder som ett stöd i utredningsarbetet.
- Vi har en struktur för att möjliggöra distansarbete för de som önskar och utifrån verksamhetens behov.
Vi utökar nu våra utredargrupper och söker fler socialsekreterare som tillsammans med oss vill utmanas och vara med i vår spännande utveckling.
Ditt uppdrag
Socialsekreterare inom utredning 0-17 år. Du utreder barn och ungas behov av skydd och stöd samt följer upp beviljade insatser.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
- Socionomexamen
- Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning området barn och unga
- Strukturerad dvs kunna organisera, planera och koordinera
- Korrekt svenska i tal och skrift
- Kunskap om BBIC
- Kunskap om Signs of Safety
- Körkort är önskvärt
- Kunskap om ADAD, SAVRY, Earl, Irisk, RBM är meriterande
Din kompetens
- Som socialsekreterare hos oss är det självklart att du gillar samarbete med andra men även att du kan arbeta självständigt.
- Du har lätt för att skapa goda relationer, du är lyhörd och tydlig i din kommunikation.
- Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, barns utveckling samt följer med i aktuell forskning.
- Du behöver ha en förmåga att begränsa ditt uppdrag och arbeta lugnt och metodiskt när andra runt dig är stressade.
- Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, är flexibel, nyfiken och har barnens bästa i fokus.
- Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande, har integritet och tycker kvalitet är viktigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla: CV och personligt brev.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår samt till Handens pendeltågstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i huset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar, möjlighet till semesterväxling samt besök hos läkare och tandläkare på betald arbetstid. Vi har extern handledning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Malin Richter- Enhetschef Telefonnummer: 08-606 86 15 eller malin.richter@haninge.se
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg, Andra linjen barn Kontakt
Malin Richter 08-6065562 Jobbnummer
9455728