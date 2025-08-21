Vi söker socialsekreterare inom barn och ungdom!
2025-08-21
Välkommen att vara med att forma framtidens socialtjänst där vi tillsammans ska arbeta med kommuninvånarnas behov i fokus!
Inom vår verksamhet möter vi alla åldrar, bland annat barn, unga, föräldrar, personer med beroende, missbruk eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och personer i behov av försörjningsstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning, biståndsbedömda insatser men även med förebyggande och rådgivande insatser för att nå människor tidigt.
Vår organisation ställer om till en första linjens socialtjänst med en väg in för medborgare, vilket innebär att alla ärenden initialt hanteras av en ny gemensam mottagningsenheten. Därefter sker utredningar och vidare insatser i en andra linje. Detta arbetssätt syftar till att göra socialtjänsten mer tillgänglig och effektiv för alla som behöver stöd. Samarbete är en central del i vårt arbetssätt eftersom vi ser vikten av att stötta varandra för att uppnå bästa möjliga resultat för dem vi är till för.
Vi är en sektor som drivs av ett genuint intresse för vårt uppdrag där vi genom kunskapsbaserade insatser vill skapa förutsättningar för jämlika och jämställda levnadsvillkor i Skövde. Arbetsuppgifter
Hos oss är vi organiserade så att vår nya mottagningsenhet arbetar med ansökningar och anmälningar som rör både vuxna och barn.
På utredningsenheten finns det en barngrupp och en ungdomsgrupp. Barngruppen arbetar med utredningar för barn 0-12 år och ungdomsgruppen arbetar med ungdomar 13-21 år men vid behov hjälps vi åt över grupperna.
Om utredningen avslutas med beslut om insats flyttas ärendet över till enheten uppföljning barn för vidare handläggning och uppföljning. Undantaget är placeringar på skyddat boende som finns kvar på utredningsenheten.
Inom enheten uppföljning arbetar vi med uppföljning av insatserna, en grupp arbetar med uppföljning och handläggning av HVB placeringar och öppenvårdsinsatser, en arbetsgrupp arbetar med familjehemsplaceringar där vi arbetar med både de placerade barnen och med familjehemmen. Vi har också två personer som arbetar med rekrytering av familjehem.
Arbetet inom socialtjänsten i Skövde utvecklas ständigt och till varje enhet finns två 1:e socialsekreterare, en till varje arbetsgrupp, som ansvarar för det vardagliga stödet i handläggningsarbetet. 1:e socialsekreterare har också ett ansvar för introduktionen av nyanställda för respektive arbetsgrupp tillsammans med vår SUA, socialsekreterare med utökat ansvar. Vi har administratörer knutna till enheten som underlättar socialsekreterarnas administrativa uppgifter.
Vi arbetar alltid med att på olika sätt se till att barn och ungdomar ska få det allra bästa bemötandet och stödet för just dem och sin familj. Om du vill bli en del av våra engagerade grupper så hör av dig så kanske du blir vår nya kollega.
Vi söker nu socialsekreterare till utredningsenheten samt till familjehemsgruppen inom enheten uppföljning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.
Vi ser också att du har:
* Förmåga att skapa och behålla goda relationer.
* Goda kunskaper i barns utveckling och ett självklart engagemang för utsatta barn.
* God förmåga att sätta dig in i barn och föräldrars skiftande levnadsvillkor och bemöta dem med respekt och lyhördhet.
* Vilja att bidra med nytänkande och intresse för att skapa nya arbetssätt.
* B-körkort.
Arbetsuppgifterna förutsätter intresse och fallenhet för handläggning och dokumentation och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Särskilt meriterande är aktuella kunskaper om och erfarenheter av arbete med handläggning gällande barn och unga. Vidare är det meriterande om du är väl förtrogen med lagstiftning och regelverk inom den sociala barnavården.
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen att besöka livetiskaraborg.se. Ersättning
