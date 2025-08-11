Vi söker socialpedagog till Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka
Dbgy Kronan AB / Behandlingsassistentjobb / Nacka Visa alla behandlingsassistentjobb i Nacka
2025-08-11
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Nacka
, Karlstad
, Örebro
, Skövde
, Linköping
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka startades 2020 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar med följande program, Ekonomi, Samhälle, frisör, stylist, Vård och omsorg, Försäljning och service, Teknik och el och energi. Skolan har cirka 800 elever och 60 medarbetare.
Socialpedagog till Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka
Din roll
Vi söker en engagerad socialpedagog till vår skola. Vi ser din roll som en nyckelperson i att främja elevers trygghet, välmående och trivsel på skolan. Du kommer att arbeta tätt med skolans elevhälsoteam, inte minst kurator, i att jobba förebyggande med elevernas hela skoldag. Du kommer även ha en nyckelroll i skolans arbete med att främja elevernas skolnärvaro, stärka vår gemensamma skolkultur och vara en del i att levandegöra våra ledord "det är viktigt för oss att det går bra för dig". Att bygga relationer med eleverna är en huvudingrediens i detta uppdrag. Vi ser att du är någon som vill vara en central vuxen i korridorer, uppehållsytor och klassrum och vara en person eleverna kan anförtro sig till. Du är någon som kan entusiasmera och motivera eleverna till att utmana sig själva och därmed växa som individer. Publiceringsdatum2025-08-11Profil
Du har en genomförd Socialpedagogutbildning eller motsvarande.
Du har en stor förståelse för ungdomars individuella förutsättningar och behov. Med erfarenhet och förmåga att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
Du behöver också ha kunskap och färdigheter i att bemöta och hantera svåra samtal med ungdomar och hantera olika former av konflikter. Vi söker dig som vill och kan bygga relationer med elever, tror på att varje elev kan nå sin fulla potential och vill arbeta för att motivera eleverna att sträva dit. Vi ser gärna att du har erfarenhet, och intresse, av att arbeta främjande och förebyggande i samarbete med elevhälsan.
I ditt jobb kommer du att ha stöttning av skolans elevhälsoteam som består av kurator, speciallärare, specialpedagog, skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska samt skolpsykolog.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi kommer göra urval och intervjuer löpande.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, med start 2025-09-15 (eller efter överenskommelse), med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Omfattningen är 100%.
Tillträde enligt överenskommelse, vi rekryterar löpande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-09-01, så lämna in din ansökan redan nu.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna tf rektor Pamilla Carlén på mailadress pamilla.carlen@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9453298