Vi söker Socialpedagog/fritidsledare till Montessori Mondial Kista

Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Montessori Mondial Kista ligger nära tunnelbanan i en trevlig närmiljö. Skolan har ca 130 elever i årskurserna F-6 fördelat på två byggnader.
Socialpedagog/Fritidsledare till Montessori Mondial Kista
Vill du vara med och leda rasten och uteverksamheten så att den är meningsfull, lustfylld och har de bästa förutsättningarna för goda relationer?
Montessori Mondial är en skola där barnen står i centrum. Här ges barnen frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Genom resultatinriktad montessoripedagogik, fokuserat arbete och övertygelsen om att övning ger färdighet, låter vi barnen upptäcka kraften i att lära.
På Montessori Mondial Kista erbjuder vi en liten familjär verksamhet med korta beslutsvägar och högt engagemang.
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi arbetar med heldagslärande och värdesätter ett gott samarbete mellan skola och fritidshem. Barnen får skapa, lära och leka tillsammans med vår fritidspersonal.
Vi söker dig som älskar att vara utomhus och göra rasten och uteverksamheten till ett lekfullt lärande i alla väder. Ditt ansvar är att leda rastvaktsaktiviteter, utelek och utveckla elevernas sociala färdigheter. Det är viktigt att du är trygg i dig själv och har god förmåga att möta skolans olika elever på ett lågaffektivt sätt om konflikter uppstår. Svenska är skolans gemensamma språk. Vi lägger stor vikt vid att ditt språk är korrekt. Publiceringsdatum2025-10-06Profil
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller fritidsledare. Du ska brinna för uteverksamhet och ha en god samarbetsförmåga samt ta ansvar för och organisera skolans uteleksaker.[
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Omfattning 50 - 60% från kl 11.30 - 16.00. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Inger Alteryd 0722243743 eller mailadress inger.alteryd@montessorimondial.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
