Vi söker snickare till projekt i Stockholmsområdet!
Helpman Entreprenad AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-07-24
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Formsnickare sökes till uppdrag i Stockholm
Vi på söker nu snickare med erfarenhet inom form och stomme.
Som formsnickare kommer din huvudsakliga uppgift vara att bygga formar (lösvirke, peri, doka). Du kommer också att vara behjälplig med armering, gjutning och avformning. För att utföra arbetet krävs goda kunskaper inom ritningläsning.
Bra med relevant utbildning samt yrkesbevis, alt. några årsdokumenterad erfarenhet från tidigare arbete som snickare.
Vi ser gärna att du pratar svenska samt har körkort. Det är uppskattat och meriterande om du har en bil tillgänglig för arbetsresor.
Jobbet innefattar varierande uppgifter så vi ser gärna att du har en bred erfarenhet som snickare. Vi söker ett flertal kandidater så tveka inte att ansöka om du tror att tjänsten är något för dig!
Vi ser gärna att du har kompetens inom något eller allt av följande:
Lågform
Lösvirke
Doka, peri
Stomme
StorformPubliceringsdatum2026-07-24Om företaget
Helpman startade sin verksamhet år 2000 och är idag ett av Sveriges första och ledande bemanningsföretag inom byggindustrin. Vi är stolta medlemmar i Byggföretagen och har ett kollektivavtal med Byggnads, vilket garanterar korrekta avtal, löner och trygga arbetsvillkor för våra medarbetare. Som konsult hos oss kan du vara säker på att du får arbeta på säkra och trygga arbetsplatser!
Vad erbjuder vi?
• Kollektivavtal: betald semester, tjänstepension, årliga löneförhöjningar, mm
• Reseersättning: för alla, oavsett om du åker bil eller kollektivtrafik
• Kläder: nya varselkläder för alla våra anställda, klass 1, 2, 3 beroende på arbetsplats
• ID06:endast seriösa och stabila byggarbetsplatser
Du placeras på uppdrag som bäst matchar din egen kompetens!
Ansök direkt!
Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV(gärna i PDF).
Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du harav denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.
Annonsengäller kommande tjänster, tillsättning sker inom 1-3 månader.
Vi kontaktar kandidater som matchar kravprofilen. Är du inteen av personer som gått vidare får du återkoppling via e-post.
Om du tycker att detta låter intressant och känner att du uppfyller kriterierna, ser vi fram emot att få höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
192 68 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helpman Entreprenad AB Jobbnummer
10010642