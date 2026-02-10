Vi söker slambilsoperatör till Rotebro - Stockholm norr
SERWENT är en ledande entreprenör inom vatten- och avloppstjänster. Med cirka 200 engagerade medarbetare och en omsättning på runt 350 MSEK är vi verksamma i Göteborg, Stockholm, Västerås, Uppsala och Gävle. Efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka, och nu söker vi fler kompetenta kollegor som vill vara med på vår fortsatta resa.
Just nu rekryterar vi en slambilsoperatör till vår verksamhet i Rotebro - Stockholm norr. Hos oss blir du en del av ett företag där värderingarna pålitlig, modig och omtänksam är en naturlig del av vardagen.
Här arbetar idag ett engagerat team. Vi utför uppdrag inom bland annat Slamtömning, ADR, avloppsspolning, rörinspektion, undersökningar samt jourtjänster. Våra operatörer arbetar oftast inom sitt eget segment, men med fördelar hjälper vi varandra där behov finns.
Vi söker nu en ny kollega för att stärka vår slamgrupp som idag består av 5 personer.
Mer om tjänsten
Som slambilsoperatör ansvarar du för tömning av slamanläggningar hos både privata och kommunala kunder runt om i Stockholmsområdet. Du kommer ingå i ett härligt team om 5 operatörer ute på fält. Som slambilsoperatör planerar du dina dagar själv men även i samråd med trafikledare och arbetsledare.
Rollen innebär stor frihet under ansvar. Du:
• planerar själv dina arbetsdagar och körsträckor effektivt
• ansvarar för ditt fordons underhåll och din utrustning
• arbetar med stöd av digital ruttplanering via surfplatta
Du har vid behov alltid kollegor och arbetsledning nära till hands.
Arbetet kan innebära att raster och luncher tas där uppdraget för tillfället utförs, vilket ställer krav på god egen planering.
Mer om dig och vad vi söker
• För att lyckas i den här rollen bör du ha tidigare erfarenhet från liknande arbete. Detta är därför meriterande, men ej ett krav.
• Du har CE- körkort och ett Yrkeskompetensbevis (YKB).
• Arbetet innebär en del tunga moment så god fysik är ett plus.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du stresstålig, ansvarsfull och van vid att ta egna initiativ.
Som förare är du trygg, säker och kan planera din körning väl, både utifrån trafiksäkerhet och miljöpåverkan.
Något av det vi erbjuder dig
• Trygg anställning med kollektivavtal.
• Möjlighet till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
• Varierande arbetsdagar.
• En arbetsplats med stark gemenskap - gemensam frukost och sociala aktiviteter
• Friskvårdsbidrag och fokus på hälsa och välmående
Övrig Information
Serwent tillämpar individuell lönesättning och kollektivavtal finns. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Vi genomför alkohol- och drogtester vid nyanställning.
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så tveka inte att skicka in din ansökan idag!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta Arbetsledare Ann-Christin Ax. Ersättning
