Vi söker skyddsvakter till Flen inför sommaren 2026
2026-03-02
Som skyddsvakt hos Avarn Security har du ett samhällsviktigt uppdrag att skydda och bevaka skyddsobjekt enligt skyddslagen.
En skyddsvakts uppgift är att bevaka skyddsobjekt och skydda mot sabotage, spioneri, terroristbrott och grovt rån. En skyddsvakt har särskilda befogenheter att undersöka fordon, utföra kroppsvisitationer, ta föremål i beslag, avvisa och omhänderta personer som befinner sig vid ett skyddsobjekt. Skyddsobjekt är verksamheter som är viktiga för att samhället ska kunna fungera i fred, kris eller krig. Exempel på skyddsobjekt är ett kärnkraftverk, en flygplats eller en militär anläggning.
Intresserad hur det är att jobba som skyddsvakt? Klicka här
Arbetstider: Varierande tider, både dag och natt
Tjänsteställe: Flen
Varaktighet: Juni-Augusti med möjlighet till behovsanställning före och efter sommaren 2026
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter: Som skyddsvakt arbetar du i många olika miljöer med varierande arbetsuppgifter. Du kommer bl.a säkerhetsställa att inga obehöriga äger tillträde till skyddsobjektet, samt stationär och ronderande bevakning.
Egenskaper som vi söker: Du vill jobba med trygghetsskapande arbete och har en naturlig fallenhet att kunna kombinera service med ett utpräglat säkerhetstänk. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt då det kan förekomma en del administrativt arbete i tjänsten. Vi söker säkerhetsmedvetna och serviceinriktade medarbetare med en inre trygghet, mognad och naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Det läggs stor vikt vid kommunikations- och samverkansförmåga då detta uppdrag innebär mycket kontakt med både kunder, entreprenörer och besökare. Personliga egenskaper är det som avgör den bäst lämpade för uppdraget. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa. Du har en positiv inställning till ditt arbete och har förmågan att sprida positiv energi i ett arbetslag.
Våra allmänna krav är att du som söker ska: Vara myndig innan du börjar tjänstgöra och vara ostraffad*, du behöver även ha en gymnasieutbildning med godkända betyg i Svenska1, god hälsa och fysik. Ordnad ekonomi och B-körkort. Du behöver även vara svensk medborgare.
Meriterande: Väktarutbildning (Vu1 och Vu2), HAS utbildning, civil skyddsvaktsutbildning (Alt. militär skyddsvaktsutbildning**, genomförd 2020 eller senare)
Vad vi erbjuder om du blir antagen
• Vid behov skyddsvaktsutbildning via BYA. Har du rätt profil för avarn och går vidare i processen men inte innehar föreskriven utbildning (Skyddsvakt) står vi för din utbildning! Skyddsvaktsutbildning (8 dagar) genomförs på BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning inkl. godkänd säkerhetsprövning och godkänd HAS utbildning.
• Intern vapenutbildning efter godkänt HAS samtal
• En viktig roll i en verksamhet där trygghet och säkerhet står i fokus.
• Möjligheten till en långsiktig karriär hos oss
För att bli erbjuden anställning hos oss är det en förutsättning att du deltar och blir godkänd på de utbildningar som krävs, utbildningarna kommer att ske under våren 2026. Utöver det behöver du även en godkänd säkerhetsprövning.
Ansökningar hanteras löpande - välkommen med din ansökan så snart som möjligt - dock senast 2026-04-01 Sök tjänsten via vår hemsida - ej via mejl.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. Tester kommer även att tillämpas för denna tjänst.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning.
• * Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2020 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
