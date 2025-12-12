Vi söker skötare till semestervikariat, Karlskrona
2025-12-12
Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Psykiatrin är en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling.
Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud som utförs av välutbildad personal. Psykiatrin har verksamhet i samtliga kommuner.
Om jobbet
Till sommaren 2026 söker psykiatrin i östra Blekinge vikarierande skötare.
Arbetsuppgifterna består främst av psykiatriskt omvårdnadsarbete, närståendekontakt och samverkan med vårdgrannar.
Du erhåller 2 veckors introduktion innan du påbörjar vikariat. Vikariatstiden är varierande men kan sträcka sig över två månader.
Om dig
Vi söker dig som
• har en 80 poäng YH skötarutbildning i psykiatri eller motsvarande.
• har en utbildning- eller en pågående utbildning med inriktning mot vård och omsorg
• är sjuksköterskestudent
• är läkarstudent
• annan kompetens som motsvarar någon av ovanstående utbildningsnivåer
Vi söker dig med förmågan att arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare. Du ska ha god självkännedom, vara noggrann och trygg samt ha ett reflekterande förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillsättning sker löpande, inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt. Övrig information
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
