Vi söker skolsköterska till Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlas
Dbgy Kronan AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, och Hantverksprogrammet - frisör.
Skolsköterska till Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden
Ditt uppdrag
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden söker en engagerad skolsköterska. Vi erbjuder en tillsvidareanställning som skolsköterska på 50 %. Tjänsten som skolsköterska innebär många och omväxlande kontakter med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Som skolsköterska hos oss deltar du i elevhälsans arbete tillsammans med rektor och övriga professioner i elevhälsoteamet . Tillsammans arbetar vi för att utforma en miljö som på bästa sätt främjar elevernas psykiska, fysiska och sociala utveckling, lärande samt hälsa. Arbetet som skolsköterska innebär också att arbeta främjande och förebyggande tillsammans med de övriga i teamet på skolan. I din roll som skolsköterska verkställer du elevhälsans medicinska insats enligt lagar, förordningar och styrdokument där hälsosamtal, mottagningsarbete, hälsoundersökningar, dokumentation och administration ingår. Uppdraget innebär också dokumentation i digitala verktyg.Publiceringsdatum2025-10-20Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska alternativt att du har gått vidareutbildning till skolsköterska. Vi söker dig som sätter in hälsa och lärande i ett sammanhang. Du har förmågan att se hur samspel mellan individ, grupp och organisation fungerar. Vidare har du förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter eleven och är öppen för att utveckla nya arbetsmetoder.
I ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande och kan prioritera ditt arbete utifrån aktuell situation. Förutom att du är trygg i din yrkesroll tycker du om att arbeta med människor. Du har lätt för att kommunicera, bygga relationer och se utvecklingsmöjligheter hos alla.
Observera att vi tillämpar löpande urval, så vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi arbetar aktivt tillsammans för att alla elever ska lyckas. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden erbjuder vi en arbetsplats med stor trivsel och gemenskap där vi alla hjälps åt och där alla har en viktig roll för skolans utveckling.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % med inledande provanställning på 6 månader såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Mona Fallenhag på 076-148 72 74 eller mailadress mona.fallenhag@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9565961