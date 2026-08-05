Vi söker skolsköterska till Centralskolan - grundskola åk F-6
Falköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Falköping Visa alla sjuksköterskejobb i Falköping
2026-08-05
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I takt med att vårt uppdrag växer och utvecklas söker vi nu ytterligare en skolsköterska som vill vara med och göra skillnad. Vi söker dig som är engagerad, trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med barn och unga i skolmiljö.
Hos oss får du möjlighet att möta elever i deras vardag och bidra till deras utveckling, trygghet och välbefinnande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande, bland annat genom hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogrammet. Du är en del av skolans elevhälsoteam och bidrar med din medicinska kompetens och ditt professionella perspektiv.
Din arbetsplats är på skolan, där du samverkar med skolpersonal, rektor, vårdnadshavare och skolläkare samt externa aktörer som andra verksamheter och myndigheter.
Utöver det träffar du regelbundet dina skolsköterskekollegor i professionsmöten och arbetsplatsträffar.
Rektor leder och ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan.
Verksamhetsledaren på Centrala Barn- och elevhälsan har det övergripande personal och- verksamhetsansvaret för Elevhälsans medicinska insats.
Vi erbjuder:
• Regelbunden handledning
• Yrkesspecifik kompetensutveckling
• Ett meningsfullt arbete med stort eget ansvar
• Ett kollegialt stöd i en organisation med tydlig struktur
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som vill och kan arbeta självständigt med stort eget ansvar, är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska.
Du har en hög ansvarskänsla, är noggrann och flexibel. Som skolsköterska är du trygg i att arbeta självständigt och har god samarbets- och samverkansförmåga. Du är en kommunikativ lagspelare, har lätt för att möta människor och trivs med att arbeta med barn, ungdomar och deras vårdnadshavare.
B-körkort för manuell växellåda krävs.
Upplysningar
Tjänsten är en semestertjänst.
Vi går igenom ansökningar löpande och kommer att kalla till intervjuer vid följande tillfällen:
Måndag 17 augusti och Tisdag 25 augusti
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-08-05Övrig information
• För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ulrica Holm Walander ulrica.holmwallander@falkoping.se 0515-885462 Jobbnummer
10022280