Vi söker skolsköterska till centrala elevhälsan i Strömstad
Strömstads kommun, Barn- och elevhälsan / Sjuksköterskejobb / Strömstad Visa alla sjuksköterskejobb i Strömstad
2025-10-21
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Barn- och elevhälsan i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Barn- och elevhälsan är centralt organiserad och består av cirka 20 medarbetare. Strömstad är en kommun som satsar på arbetet med tillgänglig lärmiljö, och där har barn- och elevhälsans personal en viktig roll. Elevhälsan är väl utbyggd, och är en naturlig del i utvecklingsarbetet ute på skolorna. Detta, kombinerat med Strömstads spektakulära läge vid havet, skapar fantastiska förutsättningar till ett högkvalitativt liv, både privat och yrkesmässigt!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Missa inte chansen nu när vi söker en skolsköterska till den centrala elevhälsan i Strömstads kommun. Tar du tillfället kommer du vara en viktig del i elevhälsoarbetet ute på våra skolenheter och ha nära samarbete och utbyte med ett gott team skolsköterskekollegor. Som skolsköterska arbetar du självständigt på en eller flera skolenheter med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsobesök, kontroller och vaccinationer enligt Socialstyrelsens basprogram för elevhälsans medicinska insatser (EMI).
En central del i uppdraget är ett aktivt hälsofrämjande arbete i skolornas elevhälsoteam. Du kommer att vara en viktig profession i elevhälsoteamet där du samarbetar med rektor, skolkurator, specialpedagog, skollogoped och skolpsykolog. Du kommer som medarbetare inom den centrala elevhälsan samverka med flera andra av elevhälsans professioner. Tillsammans är ni fem skolsköterskor som har ett nära samarbete i ett gott förebyggande arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning inom barn- och ungdom eller som distriktssjuksköterska. Du har god kunskap om hälso- och sjukvårdslagen och självskrivet en dokumentationsvana. Det är meriterande om du behärskar Prorenata.
Vi vill att du är en stark drivkraft i det hälsofrämjande arbetet och har erfarenhet av att arbeta i team. För att lyckas i din roll vet du hur viktigt det är att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en person med god samarbetsförmåga och hög ansvarskänsla. Därutöver är du självständig i ditt arbete, vilket kräver att du är bra på att strukturera och planera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver ha B-körkort.
Urval och intervju sker löpande. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284952/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit Arbetsplats
Strömstads kommun, Barn- och elevhälsan Kontakt
Enhetschef
Veronika Kvick veronica.kvick@stromstad.se 0526 - 193 22 Jobbnummer
9565908