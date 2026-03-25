Vi söker skolbibliotekarie till Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle
Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle startades 2013 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Samhällsvetenskapliga programmet, ekonomiprogrammet, hantverksprogrammet samt försäljning och serviceprogrammet. Skolan har cirka 400 elever och 35 medarbetare. Vi söker nu skolbibliotikarie till vår verksamhet.
Vi söker en bibliotekarie på 10% till Drottning Blankas gymnasieskola i Gävle.
Ditt uppdrag utgår från skolans/skolornas biblioteksplaner och innebär att du gör biblioteket till en synlig kraft även utanför själva biblioteksrummet.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att:
Samarbeta med lärare: Genomföra gemensamma pedagogiska projekt inom flera ämnen varje läsår.
Främja läsning: Arrangera kreativa aktiviteter för att öka elevernas läslust.
Stärka MIK och digital kompetens: Hålla i workshops kring källkritik och informationssökning samt introducera digitala verktyg för både elever och personal.
Driva elevinflytande: Starta och leda ett biblioteksråd som träffas minst två gånger per termin.
Säkerställa tillgänglighet: Ansvara för skolans tillgång till digitala medier.
Vårda beståndet: Löpande inventera och gallra för att säkerställa att medierna är relevanta för skolans specifika program.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie.
Vi värdesätter din förmåga att inspirera ungdomar och din vilja att arbeta nära både elever och kollegor. Vi söker dig som:Har god pedagogisk förmåga och kan guida elever i att söka, analysera och kritiskt värdera information. Är socialt kompetent och vill skapa en välkomnande miljö för alla elever, oavsett bakgrund. Är strukturerad och kan bidra i skolans systematiska kvalitetsarbete. Trivs med att samplanera med lärare för att göra biblioteket till en naturlig del av undervisningen.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. För oss är ditt personliga engagemang och ett genuint intresse för att se varje elev växa, utifrån sina unika förutsättningar, avgörande för att lyckas i rollen.Tjänsten kommer vara 10%, beroende på kandidat och förutsättningar i samband med rekrytering.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Anställningen påbörjas under nästa läsår (augusti-26). Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Intervjuer sker löpande.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Publiceringsdatum2026-03-25Övrig information
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Joakim Froom på 076-147 41 03 eller mailadress joakim.froom@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: joakim.froom@dbgy.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
