Vi söker skjutstativförare till södra Stockholm!
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Erfaren skjutstativförare sökes till lagerverksamhet i södra StockholmPubliceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Pokayoke söker nu en erfaren och pålitlig skjutstativförare till en lagerverksamhet i södra Stockholm. Vi söker dig som är trygg i din truckkörning, har god förståelse för lagerflöden och som trivs med att ta ansvar för att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.
I rollen blir du en viktig del av det dagliga lagerarbetet där noggrannhet, kvalitet och samarbete är avgörande.Arbetsuppgifter
Arbetet innebär varierande lageruppgifter där truckkörning är en central del av rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Körning av skjutstativtruck
Plock och pack av varor
Hantering av inkommande och utgående leveranser
Lagerhantering och övrigt förekommande arbetsuppgifter
Tjänsten passar dig som är van vid att arbeta med höga krav på säkerhet, precision och effektivitet.
Vad vi söker
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av lagerarbete och är trygg i rollen som truckförare. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt arbete och förstår vikten av att hålla hög kvalitet genom hela arbetsprocessen.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har dokumenterad erfarenhet av att köra skjutstativtruck
Har giltigt truckkort A och B
Har tidigare erfarenhet från lagerverksamhet
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Trivs med att arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor
Har förmåga att arbeta effektivt mot uppsatta mål
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetstider
Måndag–fredag
08.00–17.00
Låter detta som en tjänst som passar dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare Stockholm rekryterare.stockholm@pokayoke.se Jobbnummer
10008001