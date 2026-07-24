Vi söker skjutstativförare till Skillingaryd!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi är nu på jakt efter skjutstativförare till vår egen terminal i Skillingaryd.
Som skjutstativförare arbetar du målinriktat med olika delar av lagerhantering. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att köra skjutstativtruck (B3), men arbetet innefattar även hantering av inkommande och utgående gods och påfyllningar samt andra vanligt förekommande lageruppgifter. Du blir en del av ett positivt och sammansvetsat team där samarbete och ansvar går hand i hand.Profil
Vi söker dig som är en duktig skjutstativsförare som trivs i ett högt tempo och arbetar noggrant. Du är flexibel och självgående, samtidigt som du är en glad och framåt lagspelare som gillar att samarbeta med kollegor. Med din tävlingsinriktade inställning tar du dig an nya utmaningar och är inte rädd för att pröva på något nytt.
• Truckkort och minst 1 års erfarenhet av truckkörning
• Minst 6 månaders erfarenhet av skjutstativ (B3)
• Erfarenhet av lagerarbete, terminal eller liknande
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
10011295