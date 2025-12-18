Vi söker skiftgående mekaniker till Ovako i Boxholm
2025-12-18
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I rollen som Mekaniker arbetar du dagligen med exempelvis:
- Förebyggande underhåll, felsökning, reparationer och renoveringar på Ovakos anläggningar i Boxholm
- Felsöka genom schemaläsning, byta felaktiga komponenter på hydrauliska/pneumatiska anläggningar
- Svetsning med olika metoder som t.
ex. el- och migsvets
- Ansvara för att verkstadens maskiner hålls i bra skick, hålla ordning och reda inom arbetsområdet.
- Medverka i projekt om så krävs.
- Följa skydds- och ordningsföreskrifter, samt våra kvalitet-, miljö- och energiledningssystem.
- Hålla en bra dialog med övrig personal
- Arbeta aktivt i underhållssystemet API
Önskvärd kompetens:
- Maskinteknisk-/fordonsteknisk utbildning alternativt erfarenhet inom området
- Kunskaper kring hydraulik/pneumatik
- Svetsningskunskaper
- Traverskort - Truckkort
Publicering sdatum2025-12-18
- Du sätter alltid säkerheten först
- Du är en samarbets- och initiativtagande person med gott omdöme. Det är naturligt för dig att ta ansvar för ditt arbete och att vara serviceinriktad.
- Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper där intresset och viljan att lära sig arbetet är viktigt. Du ser också långsiktigt på att arbeta hos oss och vill utvecklas tillsammans med oss.
- Möjlighet till kompletterande utbildning kan ges av företaget beroende på omfattning.
Arbetstid: Skiftgång
Närmare upplysningar:
Närmare upplysning om tjänsten lämnas av Peter Gustafsson, avd. chef Underhåll, tel.nr. 0142-293707 eller David Knutsson, sektionschef Mek 0142-290045 . Facklig företrädare för IF Metall är Bo Nilsson, 0142-293616.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338) Arbetsplats
Varmt välkommen med din ansökan! Kontakt
Lolita Ericsson +46700844819 Jobbnummer
9653928