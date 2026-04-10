Vi söker skickliga svetsare till teamet!
Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Är du en skicklig svetsare med känsla för precision? Vill du jobba i ett team där samarbete och kvalitet står i fokus? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig!
Ikett Personalpartner söker nu, för kunds räkning i Sjöbo, fler engagerade och erfarna svetsare.
Hos vår kund blir du en viktig del av produktionen där du arbetar med varierande svetsuppdrag - alltid med höga krav på kvalitet och noggrannhet. Rollen passar dig som trivs med ansvar, har ett öga för detaljer och gillar att arbeta nära dina kollegor för att nå gemensamma mål.
Här erbjuds du en stabil och trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av ett sammansvetsat team där trivsel, inkludering och yrkesstolthet genomsyrar vardagen. Självklart erbjuds konkurrenskraftiga villkor och förmåner.Arbetsuppgifter
• Utföra svetsarbete utifrån ritningar och specifikationer
• Arbeta med svetsmetoder som MIG, MAG och TIG (främst i rostfritt material)
• Säkerställa att arbetet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav
• Underhålla och kontrollera svetsutrustning
• Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektiva och punktliga leveranser
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelseProfil
För att trivas i rollen ser vi att du som söker tidigare har arbetat inom tillverkningsindustrin.
Du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete.
Med en god samarbetsförmåga och vilja kommer du att bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vidare ser vi att du som söker har:
• Erfarenhet inom svetsning, (det är meriterande med certifikat) för MIG/MAG, TIG eller MMA.
• Erfarenhet av arbete med rostfritt stål.
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar.
• Goda kunskaper i metallbearbetning och materiallära.
Det är meriterande om du som söker:
• Certifierad svetsare (meriterande med certifieringar inom flera metoder).
• Erfarenhet av robotsvetsning.
• Truckkort eller andra industrirelaterade certifikat.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Stadiongatan 65, Malmö, Sverige (visa karta
)
217 62 MALMÖ Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com
