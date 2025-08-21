Vi söker sjuksköterskor till vår utvecklingsresa på Akut internmedicin!
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-08-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi utvecklar just nu Akuta internmedicinska kliniken på universitetsjukhuset - vill du vara med?
Välkommen att bli en del av vår arbetsgrupp som strävar efter att bli bäst på akut internmedicinsk vård - vi behöver bli fler!
Vårt erbjudande
Akuta internmedicinska kliniken (AIM) omorganiserades i början på året, och står nu inför en utvecklingsresa framåt med en ny ledningsgrupp som präglas av driv, engagemang och utvecklingsfokus.
Vi vill bli större, bredare och bäst på det vi gör och därför behöver vi utöka vår medarbetargrupp och stärka upp kliniken med fler duktiga sjuksköterskor. Vi erbjuder en arbetsplats i förändring där du får vara med och påverka!
AIM består efter omorganisationen i:
• Avd B172 Akut internmedicin
• MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning
• Koagulationsmottagningen
På AIM vårdar vi svårt sjuka och komplexa patienter med medicinskt vårdbehov. Vi vårdar ett brett klientel inom framför allt respiration och cirkulation vilket ger bred och användbar kunskap i din yrkesroll.
Vanliga patientgrupper på avdelning B172 är hjärtpatienter (förmaksflimmer, syncopé, bröstsmärtor), lungpatienter (KOL), infektionspatienter (sepsis, pneumoni, influensa) och tromboemboliska patienter (DVT, lungembolier).
MIMA är vår intermediärvårdsavdelning och där vårdas patienter som kräver en högre vårdnivå än på avdelning B172 vilket ställer högre krav på vårdpersonalen och dess kompetens. Vanliga tillstånd på MIMA är intoxikationer, svår sepsis/septisk chock, ketoacidoser, respiratorisk svikt, cirkulatorisk svikt med mera.
Till koagulationsmottagningen kopplas patienter med tromboemboliska sjukdomar. De kan ha legat inlagda på avdelning B172 och därefter ha ett fortsatt behov av efterföljande uppföljning. Polikliniska patienter kan även kopplas till koagulationsmottagningen, då oftast för provtagning, läkemedelsuppföljning, injektioner eller planering inför operation eller förlossning.
På AIM finns stora utvecklingsmöjligheter för dig som sjuksköterska. Som nyexaminerad rekommenderas du att arbeta minst ett år på avdelning B172 innan du skolas in på MIMA, men har du tidigare erfarenhet görs en individuell plan för eventuell tidigareläggning av inskolning på MIMA. Utöver denna karriärsutveckling finns även möjlighet till betald vidareutbildning utifrån verksamhetens behov och medarbetarens önskemål.
Utöver en individanpassad introduktion erbjuder vi ett stimulerade och omväxlande arbete med ett starkt utvecklat mentorsstöd, där du blir tilldelad en personlig mentor (erfaren sjuksköterska) som följer dig under ditt första år här hos oss. Vi har dessutom alltid erfarna kollegor på MIMA samt en erfaren sjuksköterska som koordinator som kan bistå med hjälp och stöttning i det dagliga arbetet. Utöver det finns även flera stödfunktioner som samordnare, social samordnare, måltidsvärd och apotekare som underlättar arbetet för dig som sjuksköterska.
På AIM arbetar vi två av fem helger där du får möjlighet att påverka ditt eget schema utifrån att du lägger ett individuellt önskeschema i schemaverktyget Tessa.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss är du omvårdnadsledare i ditt team som innefattar flera andra professioner som till exempel läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Brett samarbete och god kommunikation ser vi som avgörande faktorer för en trygg och säker vård.
Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska är bland annat att bedöma, planera och utföra insatser utifrån patientens behov av vård på avdelning B172/MIMA. Medicinskteknisk- och övervakningsutrustning är återkommande i det dagliga arbetet vilket ger stor variation på arbetsuppgifter.
Arbetsgrupp
Vi värnar starkt om trivsel och god gemenskap och ser därför att fredagsfika, regelbundna afterworks och härliga sommar/julfester är viktiga och mycket trevliga inslag i vår verksamhet!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med eller utan specialistutbildning, eller dig som går sjuksköterskeprogrammet och tar examen inför planerad anställningsstart.
Det är meriterande med erfarenhet inom medicinsk vård, akutsjukvård eller vård av den äldre patienten, men all form av sjukvårdserfarenhet är självklart välkommet!
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i nära dialog med både patienter, anhöriga och kollegor. Därför är goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, en förutsättning för att lyckas i rollen.
För att trivas hos oss har du ett genuint intresse för att hjälpa människor i sårbara situationer. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunikativ och bemöter både patienter och kollegor med omtanke och respekt.
Vi söker en teamspelare som uppskattar variation och där flexibilitet är en självklarhet. Vardagen hos oss är dynamisk och oförutsägbar, vilket gör det viktigt att du snabbt kan anpassa dig och ändra fokus när situationen kräver det.
Vi står dessutom i en spännande utvecklingsfas och vill gärna att du blir en del av den resan. Med nyfikenhet, engagemang och positiv energi bidrar du till att forma framtidens vård tillsammans med oss.
Ansökan och anställning
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Akuta internmedicinska kliniken Kontakt
Vårdenhetschef Johanna Medin 010-1036475. Jobbnummer
9468369