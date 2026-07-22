Vi söker sjuksköterskor till vår pre- och postoperativ vård i Ljungby
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2026-07-22
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en viktig verksamhet där du möter patienter i både förberedelse och återhämtning kring operation? Nu söker vi på Region Kronoberg en engagerad sjuksköterska till vår pre- och postoperativa enhet i Ljungby.
Hos oss får du arbeta i en stimulerande och varierande miljö där patientens trygghet och säkerhet alltid står i fokus. Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team som arbetar tillsammans i det pre- och postoperativa flödet.
På enheten finns 19 uppvakningsplatser, fördelade mellan dagkirurgisk uppvakning för både barn och vuxna samt uppvakning för slutenvårdspatienter. Operationsenheten på kliniken bedriver akut och planerad operationsverksamhet med en högspecialiserad patientvård inom kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, öron-näsa-hals, barn samt tandvård i narkos.
Din introduktion anpassas efter dina tidigare erfarenheter och brukar vara 6-8 veckor, men kan vid behov förlängas. Allt för att du ska känna dig trygg i din roll.
Vi erbjuder dig:
• Ett utvecklande arbete i en viktig del av vårdkedjan
• Engagerade kollegor och gott arbetsklimat
• Möjlighet till kompetensutveckling
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Hos oss kommer dina arbetsuppgifter innebära:
• Omvårdnad av patienter före och efter operation
• Övervakning och observation av patientens tillstånd
• Förberedelse av patienter inför dagkirurgiska ingrepp
• Samarbete med undersköterskor, läkare och övriga professioner
• Dokumentation enligt gällande riktlinjerKvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet och är trygg i din roll som sjuksköterska
• Erfarenhet från postoperativ vård är önskvärt
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Du är en trygg och ansvarstagande person som har ett gott bemötande och ett stort patientfokus. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och kan prioritera ditt arbete även i ett högt tempo.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Region Kronoberg, vi ser fram emot att höra från dig!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Dag, kväll samt helgtjänstgöring ca var 7:e helg.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 478/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
341 35 LJUNGBY Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Anita Elvenes anita.elvenes@kronoberg.se +46470588000 Jobbnummer
10009210