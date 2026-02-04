Vi söker sjuksköterskor till Lungmedicinavdelningen
2026-02-04
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Är du intresserad av lungmedicin och vill vara med i en utveckling av verksamheten? Då kanske du vill bli en av oss på lungmedicinavdelningen?Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning
Vi söker skickliga, kreativa, flexibla och omtänksamma medarbetare som gillar att jobba i en lärorik miljö tillsammans med kompetenta kollegor.
Trivsel och gemenskap med kollegor är något vi lägger fokus på för att ha nöjda medarbetare, därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och teamkänsla. Vi vill att du som arbetar hos oss ska känna att du gör skillnad varje dag. Arbetet innefattar arbetstid dag, kväll, natt samt helger.Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats där du som sjuksköterska får vara med och göra skillnad för våra patienter. Vi utreder och behandlar patienter med allt från lungcancer, KOL, astma och lungfibros till systemsjukdomar och nyupptäckt eller försämrad diabetes och infektioner. Vidare vårdar vi ofta på lungmedicinavdelningen patienter som kräver mycket avancerad medicinsk vård, bland annat patienter med trakeostomi och ventilator. Denna patientkategori kräver också ofta ständig tillsyn där vi idag bemannar med undersköterskor som övervakar, vårdar och mobiliserar dessa patienter. På avdelningen handhar vi allt från det akuta omhändertagandet till patienter i livets slutskede. Den vård patienterna får hos oss innefattar bland annat, dränage-, syrgas- och ventilatorbehandling, hostmaskin och tracheostomivård samt palliativ vård. På avdelningen möts man som sjuksköterska av både akutsjukvård och omvårdnad, korta snabba möten blandat med mer långsiktiga relationer.Kvalifikationer
Godkänd sjuksköterskeexamen är ett krav för tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och bidra med din kompetens samt tillföra energi till ett team där kärnan av vården för patienten är personcentrerad vård. Du ska ha förmågan att snabbt kunna ställa om och kunna anpassa arbetstempo utifrån olika typer av situationer under passet. Vi värdesätter din förmåga att ta egna beslut och självständigt utföra ditt arbete. Du har en god förmåga att ta initiativ och har ett positivt förhållningssätt samt är flexibel och har lätt för att samarbeta.
Du ser det som positivt att dela med dig av dina erfarenheter till andra och du har en nyfiken inställning när det kommer till ditt eget lärande.
Längden på introduktion och bredvidgång på lungmedicinavdelningen bedöms utifrån din individuella kompetens och dina behov för att du ska få en så god start som möjligt.
Meriterande
Erfarenhet av lungmedicinsk specialitet.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Välkommen till vår arbetsplats!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
