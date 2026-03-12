Vi Söker Sjuksköterskor Till Bums!
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-03-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260531
Är du nyfiken på hur det är att jobba i bemanning, men vill ha tryggheten i en fast anställning? Då är tjänsten på BUMS något för dig!
BUMS - "Bemanning Uthyrning Malmö Sjuksköterskor" - har funnits sedan 2003 och är Malmö stads eget resursteam bestående av sjuksköterskor och distriktssköterskor. Vi arbetar både mot Hälsa-vård och omsorgsförvaltningens alla verksamheter och Funktionsstödsförvaltningen. Just nu söker vi sjuksköterskor till vårt arbetsteam.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska - och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar även för att handleda omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där landsting, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov.
Tillsammans med dina kompetenta kollegor på BUMS säkerställer du att vård-och omsorgsarbetet fungerar professionellt när ordinarie personal är frånvarande eller i behov av extra resurser. Du kommer att trivas hos oss om du tycker att det är stimulerande att röra dig mellan olika verksamheter och arbetsplatser. Hos oss arbetar du dagar, kvällar samt helger.
Vi erbjuder dig
• En individuell introduktion
• Stort inflytande över din arbetstid
• Garanterad arbetstid på din basplacering
• Extra administrativ tid
• Både intern och extern kompetensutveckling
• Goda möjligheter att vidareutvecklas i din roll som sjuksköterska
• Personlig el-cykelKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst två års arbetslivserfarenhet. Utöver det har du:
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• God digital kompetens
• B-körkort (manuellt)
• Kan cykla
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer som är multisjuka och/eller har demenssjukdom
• Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Specialistutbildning inom relevant område
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
För att du ska trivas med uppdraget behöver du känna dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Vi välkomnar nytänkande och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Som person är du drivande och lösningsfokuserad, och är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du är flexibel, öppen för nya utmaningar samt har viljan och förmågan att arbeta i team. Du värdesätter olikheter i personer och du har ett gott bemötande och bidrar till en god arbetsmiljö och självklart har du ett engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa!
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Om arbetsplatsen
BUMS är ett bemanningsteam för alla Malmö stads verksamheter inom vård- och omsorgssektorn. Teamet består av sjuk- och distriktsköterskor med bred kompetens och lång erfarenhet. Deras uppdrag är att utföra insatser och bedömningar enligt hälso- och sjukvårdslagen och författningar samt att handleda omvårdnadspersonal. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta i BUMS: Friheten i att kunna styra sitt schema själv passar Jenni bra - Malmö stad (malmo.se)
Vi i Hälsa-vård och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringen. Välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se). Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef BUMS
Hassan Sosani hassan.sosani@malmo.se 040-349203 Jobbnummer
9794759