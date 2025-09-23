Vi söker sjuksköterskor till bemanningsuppdrag!
2025-09-23
Viraliv växer och vi söker nu engagerade och kompetenta sjuksköterskor till olika bemanningsuppdrag inom kommunala verksamheter.
Om uppdragen
Du kommer att arbeta i kommunala vård- och omsorgsverksamheter där du blir en viktig del i teamet. Uppdragen varierar i längd och omfattning, vilket ger dig möjlighet att själv påverka hur mycket du vill arbeta.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett genuint intresse för människor och vård
Är flexibel, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Trivs både i team och med att arbeta självständigt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Flexibla uppdrag anpassade efter dina önskemål
Trygga anställningsvillkor
Stöd och tillgänglighet från vår erfarna bemanningspersonal
Intresserad?
Ansök redan idag och bli en del av Viraliv!
Tillsammans gör vi skillnad för människor i deras vardag.
Skicka din ansökan till: info@viraliv.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: Info@viraliv.se
Detta är ett deltidsjobb.
Viraliv AB (org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
112 44 STOCKHOLM
9523247