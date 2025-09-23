Vi söker sjuksköterskor till bemanningsuppdrag!

Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Enköping
2025-09-23


Viraliv växer och vi söker nu engagerade och kompetenta sjuksköterskor till olika bemanningsuppdrag inom kommunala verksamheter.
Om uppdragen
Du kommer att arbeta i kommunala vård- och omsorgsverksamheter där du blir en viktig del i teamet. Uppdragen varierar i längd och omfattning, vilket ger dig möjlighet att själv påverka hur mycket du vill arbeta.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska

Har ett genuint intresse för människor och vård

Är flexibel, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll

Trivs både i team och med att arbeta självständigt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Flexibla uppdrag anpassade efter dina önskemål

Trygga anställningsvillkor

Stöd och tillgänglighet från vår erfarna bemanningspersonal

Intresserad?
Ansök redan idag och bli en del av Viraliv!
Tillsammans gör vi skillnad för människor i deras vardag.
Skicka din ansökan till: info@viraliv.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Viraliv AB (org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
745 30  ENKÖPING

Jobbnummer
9523250

