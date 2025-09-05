Vi söker Sjuksköterskor till BB, Obstetriska enheten
2025-09-05
Kvinnoklinikens styrkor är engagerade och erfarna medarbetare.
Vi har goda medicinska resultat och har ett inarbetat ledningssystem med tydliga rutiner och riktlinjer. Kliniken är ISO-certifierad. Kliniken bedriver forskning och utveckling samt utbildning. För nya medarbetare finns det introduktionsprogram och utvecklingspotential, med möjlighet att växa och utvecklas inom flera delar av verksamheten.
Vårt erbjudande
Obstetriska enheten ingår i kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Linköping. Kvinnoklinikens uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård inom gynekologi och obstetrik, utbildning samt forskning. Den obstetriskslutenvårdsenheten består av förlossning/antenatalavdelning, BB och BB-mottagning. Hos oss arbetar man i rotation mot en eller flera av dessa enheter.
Obstetriska enheten ingår i kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Linköping. Kvinnoklinikens uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård inom gynekologi och obstetrik, utbildning samt forskning. Den obstetriskslutenvårdsenheten består av förlossning/antenatalavdelning, BB och BB-mottagning. Hos oss arbetar man i rotation mot en eller flera av dessa enheter.
Vården bedrivs i moderna lokaler i närhet till Neonatal IVA och operation.
Som Sjuksköterska på BB är du en viktig del i arbetet för att ge våra patienter en trygg och säker eftervård utifrån patientens unika behov. Du kommer att arbeta i tvärprofessionella team med gemensamt fokus att bedriva en vård i världsklass.
På enheten vårdar vi gravida från v 20 0 och handlägger förlossningar från hela sydöstra sjukvårdsregionen. Tjänstgöring kan komma att ske även på klinikens andra enheter om behov finns.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta för en säker och attraktiv eftervård för dagens och morgondagens kvinnor, där personens unika behov står i centrum. Tidigare yrkeserfarenhet inom obstetrisk öppenvård och slutenvård är meriterande.
Som person trivs du med att arbeta i tvärprofessionella team. Du är också en person som har lätt att kommunicera och samarbeta med både patienter och arbetskamrater. Som person är du strukturerad, självständig och har förmågan att prioritera om vid akuta situationer samt trivas med ett arbete som kan variera både gällande arbetsuppgifter och arbetsbelastning.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Sök tjänsten HÄR.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
