Vi söker sjuksköterskor till avd 8/ IMA/specialistmedicin
2026-02-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Avdelning 8 är en medicinavdelning med 28 vårdplatser - vars inriktning är mot IMA/specialistmedicin.
För tre år sedan flyttade vi in i en av Sveriges modernaste vårdavdelningsbyggnader. Arbetet har förändrats i och med att varje patient nu vårdas i eget rum och avdelningen är utrustad med senaste tekniken inom området.
Avdelning 8 kommer att ha 3 platser med IMA-inriktning. På dessa intermediära vårdplatser vårdas patienter med behov av vård och behandling som kräver särskild övervakning och utbildning, men inte intensivvård. På platserna är det en högre bemanningstäthet på undersköterska och sjuksköterska samt läkare. Du kommer hos oss få stora möjligheter till att möta många olika intressanta medicinska diagnoser inom våra tre avdelningar.
Arbetsuppgifter och arbetssätt
På avdelning 8 kommer varje sjuksköterska att ansvara för max 7 patienter, varav 3 platser är platser med IMA-inriktning och arbetet leds av två vårdenhetschefer i ett gemensamt ledarskap. Arbetet på avdelningen är kunskapsintensivt, utvecklande och spännande och vi bedriver avancerad medicinsk vård. Vi arbetar teambaserat och med personcentrerad vård i team med undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare och läkare för bästa förutsättningar att ta vara på varandras kompetens. Vi söker sjuksköterskor för dag- och kvällstjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som gillar att samarbeta med andra och som vill vara med i vårt härliga gäng där vi tillsammans driver verksamheten framåt, arbetar med förbättringsarbete samt skapar och utvecklar vår avdelning och våra arbetssätt med patienterna i fokus.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har erfarenhet från medicinområdet sedan tidigare.
För oss är det viktigt att du drivs av att vara med och utveckla vården med patienten i centrum, liksom att aktivt dela med dig av din kunskap till kollegor och lika nyfiket ta del av kollegornas kompetens. Introduktion och bredvidgång bedöms utifrån din individuella kompetens och för att du ska få en så god start som möjligt.
Vi erbjuder dig
Du erbjuds ett arbete som är omväxlande och roligt i en toppmodern arbetsmiljö samt med ett gott stöd av våra specialistsjuksköterskor, erfarna arbetskamrater och ett kunnigt ledarskap. Vi har individuella utbildningsplaner där vi kartlägger just ditt behov. Vi lägger stor vikt på lärande i det dagliga arbetet.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning. Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar. Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.Övrig information
Vi arbetar löpande med urval och rekrytering, så vänta inte med att ansöka.
Välkommen till ett glatt och utvecklingsinriktat gäng, vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
