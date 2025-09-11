Vi söker sjuksköterskor som kan arbeta som timvikarie.
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Hallstahammar Visa alla sjuksköterskejobb i Hallstahammar
2025-09-11
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang vilket resulterar i delaktighet och god kvalitet för patienterna.
Som timvikarie hos oss ser uppdraget lite olika ut under dygnet. Dagtid ersätter du kollega på någon av våra enheter. Arbetet består av sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom bedömningar, uppföljningar, läkemedelshantering m.m. Kvälls- och nattetid arbetar du ensam och ansvarar då för alla enheter. Uppdragen kvällstid är att vara tillgänglig på telefon för omvårdnadspersonalen på enheterna, ge råd, göra bedömningar och åtgärda vid akuta händelser, symtom lindra vid vård i livets slut m.m.
Dag, kväll, natt och helg tjänstgöring ingår, jour inom äldreomsorg och LSS och socialpsykiatri förekommer.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Du brinner för din profession och vill bidra med utveckling på din arbetsplats, du arbetar också aktivt för en god arbetsmiljö.
Du är prestigelös och delar gärna med dig av din kompetens och kreativitet. Du är lösningsfokuserad och har god förmåga att motivera, leda och organisera omvårdnadsarbetet. Du kan se till helheten av verksamheten och utifrån det prioritera och fatta beslut. Att använda datorn som ett arbetsverktyg är för dig en självklarhet och du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Din personliga lämplighet värderas högt och vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull, patientfokuserad. Du har erfarenhet av teamarbete och har inga problem att samarbeta över verksamhetsgränserna eftersom Samverkan med andra professioner ingår.
Då stora delar av arbetet är självständigt är det också viktigt att du har förmåga att ta stort eget ansvar i ditt arbete.
Om du har erfarenhet av Cosmic ,lifecare och Alfa eCare Signit. är det en meriterande
B-körkort för manuell växellåda och körvana är ett krav.
Erfarenhet krävs
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277376-2025-32". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Bemanningsenheten bemanningsenheten@hallstahammar.se Jobbnummer
9503270