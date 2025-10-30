Vi söker sjuksköterskor med start omgående
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-10-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Örebro
, Köping
, Eskilstuna
, Motala
, Västerås
eller i hela Sverige
Vårdix expanderar och söker legitimerade sjuksköterskor för varierande uppdrag inom kommunal vård och omsorg. Som konsult blir du en viktig del av teamet på äldreboenden, i hemsjukvården och på korttidsenheter.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Läkemedelshantering
Dokumentation
Medicinska bedömningar
Samordning med läkare och rehab
Handledning av omvårdnadspersonal
Kvalitetssäkring av rutinerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 1 års yrkeserfarenhet
God svenska i tal och skrift
Flexibel, ansvarstagande och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga och hög grad av självständighet
Erfarenhet av kommunal vård är meriterande.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam : 070 999 14 41, Sam@vardix.se
. Tillsättning sker löpande.
Bli en del av Vårdix-teamet och bidra till högkvalitativ vård i din kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9582384