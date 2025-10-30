Vi söker sjuksköterskor med start omgående

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Örebro
2025-10-30


Vårdix expanderar och söker legitimerade sjuksköterskor för varierande uppdrag inom kommunal vård och omsorg. Som konsult blir du en viktig del av teamet på äldreboenden, i hemsjukvården och på korttidsenheter.

Dina arbetsuppgifter
Läkemedelshantering
Dokumentation
Medicinska bedömningar
Samordning med läkare och rehab
Handledning av omvårdnadspersonal
Kvalitetssäkring av rutiner

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 1 års yrkeserfarenhet
God svenska i tal och skrift
Flexibel, ansvarstagande och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga och hög grad av självständighet

Erfarenhet av kommunal vård är meriterande.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam : 070 999 14 41, Sam@vardix.se . Tillsättning sker löpande.
Bli en del av Vårdix-teamet och bidra till högkvalitativ vård i din kommun!

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

