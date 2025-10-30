Vi söker sjuksköterskor med start omgående

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Lund
2025-10-30


Vårdix expanderar och söker legitimerade sjuksköterskor för varierande uppdrag inom kommunal vård och omsorg. Som konsult blir du en viktig del av teamet på äldreboenden, i hemsjukvården och på korttidsenheter.

Dina arbetsuppgifter
Läkemedelshantering
Dokumentation
Medicinska bedömningar
Samordning med läkare och rehab
Handledning av omvårdnadspersonal
Kvalitetssäkring av rutiner

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 1 års yrkeserfarenhet
God svenska i tal och skrift
Flexibel, ansvarstagande och trygg i yrkesrollen
God samarbetsförmåga och hög grad av självständighet

Erfarenhet av kommunal vård är meriterande.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam : 070 999 14 41, Sam@vardix.se . Tillsättning sker löpande.
Bli en del av Vårdix-teamet och bidra till högkvalitativ vård i din kommun!

Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@vardix.se

Jobbnummer
9582400

