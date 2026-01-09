Vi söker sjuksköterskor med intresse av ortopedi och kirurgi till vårt team
2026-01-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Hej!
Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss i sommar!
Vi är Kungälvs Sjukhus ortopedi- och kirurgiavdelning och oss hittar ni i våra fina lokaler på plan 2.
Mer om oss
För snart 5 år sedan flyttade vi in i en av Sveriges mest moderna vårdavdelningsbyggnader. Avdelningen har 28 vårdplatser där alla patienter har ett eget rum inklusive badrum. Miljön är fräsch och lättarbetad. Avdelningen inriktar sig på bred ortopedisk och kirurgisk vård, både akut och planerad. Hos oss vårdas patienter med akuta tillstånd efter trauma, olycksfall och sjukdom. Även patienter med infektioner och smärtproblematik vårdas på avdelningen.
Vår målsättning är att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och att hela tiden sträva efter att bli ännu bättre när det handlar om patientsäkerhet, patientnöjdhet och arbetsmiljö.
Hos oss är vi måna om att ha ett gott arbetsklimat, en trygg miljö och ett tätt samarbete under både bra och mindre bra dagar. Dina blivande kollegor är ett härligt gäng som är omtänksamma både mot patienter, anhöriga och varandra och tillsammans gör vi avdelningen till en plats där alla ska trivas.

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom både ortopedi och kirurgi - och du blir en viktig del i vårt förändrings- och förbättringsarbete. Du kommer dagligen att ha ett nära samarbete med undersköterskor, läkare, paramedicinare och medicinsk sekreterare.
Vad kan vi erbjuda?
• Tjänstgöring med möjlighet att arbeta både natt/kväll/dag samt helgtjänstgöring.
• Mentorsjuksköterska
• Kompetenta och härliga kollegor
Vårt mål är att alla nyanställda ska komma in i arbetet på ett så bra sätt som möjligt, därför får du en individuellt anpassad introduktion. På vår avdelning har vi en mentorsjuksköterska med gedigen erfarenhet från verksamheten som kommer att lotsa och stötta nya medarbetare genom introduktionen och som också finns till hands efter introduktionen för uppföljning och för att ge stöd och råd.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett intresse av att arbeta inom akutsjukvården.
Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet av ortopedisk eller kirurgisk vård samt är van vid att ta ansvar och egna beslut.
Du tycker om utmaningar, har förmåga att fatta snabba beslut och du kan hantera akuta situationer på ett lugnt och metodiskt sätt. För dig är god samarbetsförmåga, glädje att arbeta i grupp och ett gott bemötande av såväl patienter som arbetskamrater en självklarhet. Det är också viktigt att du kan arbeta självständigt.
Att arbeta på en vårdavdelning är ett lagarbete och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Hoppas att just du vill bli vår nya kollega!

Övrig information
Intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte på att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att träffa dig!
