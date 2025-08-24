Vi söker sjuksköterskor, läkare och tandläkare för injektionsbehandlingar
2025-08-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Har du erfarenhet av estetiska injektionsbehandlingar och vill arbeta i en modern och trygg miljö där kvalitet och patientnöjdhet står i fokus?
Vi söker legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare som vill vara en del av vårt växande team och bidra till att ge våra kunder säkra och professionella behandlingar.
Om rollen
Som behandlare hos oss kommer du att arbeta med fillers, botulinumtoxin och andra estetiska injektionsbehandlingar. Du möter kunder som vill framhäva sina naturliga drag, förebygga ålderstecken eller få hjälp med medicinska indikationer. Arbetet sker i en trivsam klinikmiljö med hög standard, där säkerhet och kvalitet alltid är prioriterat.Publiceringsdatum2025-08-24Arbetsuppgifter
Genomföra konsultationer och injektionsbehandlingar.
Skapa individuellt anpassade behandlingsplaner.
Säkerställa att behandlingar utförs enligt gällande lagar och riktlinjer.
Bidra till en trygg, professionell och serviceinriktad upplevelse för kunden/patienten.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, läkare eller tandläkare med rätt att verka i Sverige.
Certifierad inom injektionsbehandlingar på avancerad nivå
Dokumenterad erfarenhet av injektionsbehandlingar (fillers, botulinumtoxin eller liknande).
Noggrann, ansvarsfull och med ett estetiskt öga.
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande.
Meriterande: genomgångna certifierade utbildningar inom estetiska behandlingar.
Vi erbjuder
Flexibelt upplägg - anställning eller fakturering via eget bolag, vi anpassar oss efter dig.
Ett modernt arbetsklimat med hög medicinsk standard.
Fortbildning och kompetensutveckling inom estetiska behandlingar.
Tillgång till kvalitativa produkter och trygga arbetsrutiner.
En arbetsmiljö som kombinerar professionalism med trivsel.
Placering
Vår klinik ligger centralt på Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg.
Är du intresserad? Varmt välkommen att skicka din ansökan.
Skicka in din ansökan med CV och eventuella certifikat redan idag - och bli en del av vårt team inom estetisk medicin!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Mail
E-post: contact@reviderma.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "injektionsspecialist". Arbetsgivare Parbena AB
(org.nr 559272-0568)
Erik Dahlbergsgatan 9 (visa karta
)
411 26 GÖTEBORG Jobbnummer
9472789