Vi söker sjuksköterskor för uppdrag i Växjö
Pelmatic AB / Sjuksköterskejobb / Växjö
2026-03-10
Vi söker nu sjuksköterskor till bemanningsuppdrag i Växjö. För det här uppdraget behöver du ha 2 års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i hemsjukvård med allt från dosettdelning till mer avancerad vård och behandling som central infart, infusioner, injektioner, avancerade såromläggningar och PCA-pumpar.
Det är ett självständigt arbete och du ska kunna göra egna bedömningar av tillstånd på patienter och adekvata åtgärder. I arbetet ingår även att handleda och ge råd via telefon till undersköterskor.
Period: Vecka 23-35 eller vecka 27-32.
Tjänstgöringsgrad 80-100%, mestadels kvällspass men dag och nattpass kan förekomma. Måndag till söndag, stort behov på helger.
Bli en del av gemenskapen på Pelmatic!
Med stort ansvar och mycket arbetsglädje söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med minst två års erfarenhet, som brinner för ditt yrke och som vill vara med och förbättra vårdsverige tillsammans med oss på Pelmatic!
När du tar uppdrag tillsammans med oss blir du en del av ett kompetent och positivt bemanningsföretag som varje dag stöttar dig i ditt uppdrag. Vi är arbetsgivaren som bryr sig! Medan du tar hand om vården, tar vi hand om dig.
Läs mer om Pelmatic och skicka in en intresseanmälan!https://www.pelmatic.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: info@pelmatic.se Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9788999