Vi söker sjuksköterskor för uppdrag i Markaryd
Pelmatic AB / Sjuksköterskejobb / Markaryd Visa alla sjuksköterskejobb i Markaryd
2026-03-03
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pelmatic AB i Markaryd
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige
Vi söker nu sjuksköterska till bemanningsuppdrag i Markaryd. För det här uppdraget behöver du ha 2 års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i hemsjukvård med ansvar för ordinärt och särskilt boende. Provtagningar, omläggningar, bedömningar, kontakt med läkare, paramedicinare och omvårdnadspersonal.
Period: 26 juni till 23 augusti, 2026
Tjänstgöring dag, kväll och helg.
Bli en del av gemenskapen på Pelmatic!
Med stort ansvar och mycket arbetsglädje söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med minst två års erfarenhet, som brinner för ditt yrke och som vill vara med och förbättra vårdsverige tillsammans med oss på Pelmatic!
När du tar uppdrag tillsammans med oss blir du en del av ett kompetent och positivt bemanningsföretag som varje dag stöttar dig i ditt uppdrag. Vi är arbetsgivaren som bryr sig! Medan du tar hand om vården, tar vi hand om dig.
Läs mer om Pelmatic och skicka in en intresseanmälan!https://www.pelmatic.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: info@pelmatic.se Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9773909