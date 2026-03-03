Vi söker sjuksköterskor för uppdrag i Hedemora

Pelmatic AB / Sjuksköterskejobb / Hedemora
2026-03-03


Vi söker nu sjuksköterskor till bemanningsuppdrag i Hedemora. För det här uppdraget behöver du ha 2 års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i kommunal sjukvård med placering i SÄBO, LSS, HSV och Socialpsykiatrin.
Period: 23 mars till 30 september, 2026

Bli en del av gemenskapen på Pelmatic!
Med stort ansvar och mycket arbetsglädje söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med minst två års erfarenhet, som brinner för ditt yrke och som vill vara med och förbättra vårdsverige tillsammans med oss på Pelmatic!
När du tar uppdrag tillsammans med oss blir du en del av ett kompetent och positivt bemanningsföretag som varje dag stöttar dig i ditt uppdrag. Vi är arbetsgivaren som bryr sig! Medan du tar hand om vården, tar vi hand om dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@pelmatic.se

Arbetsgivare
Pelmatic AB (org.nr 559276-6918)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9773894

