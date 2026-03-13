Vi söker sjuksköterska till sektor socialtjänst!
Välkommen att vara med att forma framtidens socialtjänst där vi tillsammans ska arbeta med kommuninvånarnas behov i fokus!
Inom vår verksamhet möter vi alla åldrar, bland annat barn, unga, föräldrar, personer med beroende, missbruk eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och personer i behov av försörjningsstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning, biståndsbedömda insatser men även med förebyggande och rådgivande insatser för att nå människor tidigt.
Vår organisation har ställt om till en första linjens socialtjänst med en väg in för medborgare, vilket innebär att alla ärenden initialt hanteras av en gemensam mottagningsenhet. Därefter sker utredningar och vidare insatser i en andra linje. Detta arbetssätt syftar till att göra socialtjänsten mer tillgänglig och effektiv för alla som behöver stöd. Samarbete är en central del i vårt arbetssätt eftersom vi ser vikten av att stötta varandra för att uppnå bästa möjliga resultat för dem vi är till för.
Vi är en sektor som drivs av ett genuint intresse för vårt uppdrag där vi genom kunskapsbaserade insatser vill skapa förutsättningar för jämlika och jämställda levnadsvillkor i Skövde.
Nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade sjukskötersketeam!
När en av våra uppskattade kollegor går vidare till nya utmaningar söker vi en ny medarbetare som vill växa tillsammans med oss och bidra med sin kompetens och sitt engagemang.
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) planerar och leder du omvårdnadsarbetet kring dina patienter. Du arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med övriga fem sjuksköterskekollegor, arbetsterapeuter, vuxenhandläggare, verksamhetspedagoger, boendestödjare, vård- och stödsamordnare och sysselsättningspersonal.
Rollen innebär ett nära samarbete med interna verksamheter inom sektor socialtjänst och sektor vård och omsorg, men även gentemot externa parter som Västra Götalandsregionens psykiatriska öppen- och slutenvård, Närhälsan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, anhöriga m.fl.
Vår målgrupp är personer med psykisk funktionsvariation men också personer med psykisk funktionsvariation i kombination med beroendeproblematik.
Det är ett varierande arbete med goda möjligheter att vara med och utveckla rollen och funktionen. Arbetsgruppen har återkommande extern handledning på arbetstid.
Arbetstiden är dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är om du har en specialistutbildning inom psykiatri och/eller har handledarutbildning 7,5 hp. Det är också en merit om du har erfarenhet av arbete inom missbruksområdet, LSS och/eller psykiatri och gärna inom kommunal hälso- och sjukvård.
För tjänsten krävs att självständigt kunna utföra de sysslor som ingår i rollen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska, men du behöver också vara intresserad av och ha förmågan att arbeta i team. För att trivas i rollen tror vi att du är lyhörd, trygg och ansvarstagande och har ett coachande förhållningssätt. Vi tror också att du är kvalitetsmedveten och tar ansvar för din egen, verksamhetens och dina kollegors utveckling.
I arbetet ingår tjänsteresor vilket kräver att du har B-körkort.
Urval kommer att ske löpande under annonseringstiden. Vi hoppas att vi fångat ditt intresse och att du skickar in en ansökan redan idag!
Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras.
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
