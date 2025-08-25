Vi söker sjuksköterska till oss på Akutmottagningen i Karlskrona
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskrona
2025-08-25
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Inom akutkliniken är vi ett härligt gäng med stort driv! Ingen dag är den andra lik, och i med- och motgångar krokar vi arm och arbetar för utveckling med våra värdeord kvalité, samarbete och engagemang som ledstjärnor.
Inom akutmottagningen får du ett varierat och stimulerande arbete där du blir en del i ett positivt gäng och tillhör en driven och kvalitetsinriktad verksamhet. Vi erbjuder dig ett utvecklande och omväxlande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Som anställd inom Region Blekinge har du tillgång till friskvårdsbidrag och du kan nyttja träningslokaler och olika aktiviteter som erbjuds via Regionhälsan.
Om jobbet
Som sjuksköterska bedömer, vårdar och behandlar patienterna under deras vistelse på akutmottagningen; allt ifrån svårt sjuka patienter och patienter som råkat ut för olycksfall till att assistera läkare vid mindre ingrepp. Du ingår i team tillsammans med läkare, undersköterskor, medicinska sekreterare, kanslister och vårdassistenter. Du arbetar utifrån rutiner och gällande styrdokument.
Som sjuksköterska inom akutmottagningen förväntas du driva processer och verka för att utveckla och förbättra arbetssätt. Du bidrar med förslag till lösningar, ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande som i sig bidrar till en god arbetsmiljö.
Tjänsten innebär rotationstjänstgöring.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med några års erfarenhet. Har du erfarenhet från akutsjukvård eller vidareutbildning inom akutsjukvård, IVA, narkos eller distrikt ses detta som meriterande. Du är trygg i din yrkesroll och har såväl intresse som förmåga att möta människor i olika akuta situationer. Arbetets karaktär kräver ett flexibelt förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga. Du ser vad som behöver göras och agerar därefter med patientens bästa i fokus. Det krävs att du är stresstålig och har förmåga att strukturera och prioritera mellan arbetsuppgifter. Du är en lagspelare som gillar att arbeta i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Ann-Charlotte Alvemalm, avdelningschef 0455-735334 Jobbnummer
9475016