Vi söker sjuksköterska till Närsjukvårdsteamet, Äldreteamet Kungälv
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-27Beskrivning
Vill du vara med och arbeta med nära vård som också är en del av framtidens vård? Kanske är du specialistsjuksköterska, kanske har du annan förvärvad kompetens eller erfarenhet/er som gör dig trygg i din profession men om du framför allt har ett stort intresse för vårt arbetssätt, då kan det här jobbet vara något för dig!
Vi söker nu sjuksköterska till Närsjukvårsteamet, Äldreteamet Kungälvs sjukhus.Om företaget
Vi är det nära mobila specialistteamet med den goda vården för den äldre patienten i hemmet.
Vi kommer fr o m våren 2026 även att införa ett "Äldreteam på akuten", vilket kommer att bemannas av sjuksköterska från Närsjukvårsteamet, omsorgskoordinator, rehabpersonal och läkare från geriatriken. Man kommer att rotera mellan Närsjukvårsteamet och Äldreteamet på akuten.
Önskvärt är att man även i en del av tjänsten kan utföra helgarbete inom slutenvården för stroke/TIA och geriatriska ortopediska patienter.
Genom ett personcentrerat arbetssätt skapar vi förutsättningar för trygga patienter som leder till minskat behov av slutenvård och akutvård, vilket uppnås genom:
nära kontakt mellan patient och närsjukvårdsteam
god kontinuitet och god kompetens inom teamet
samverkan och samordnade insatser mellan patientens behov, sjukhus, primärvård och kommun
en trivsam och utvecklande arbetsplats.
Nära vård är den vård som sker nära patienten, främst i patientens hem, och Närsjukvårsteamet som utgår från Kungälvs sjukhus är en del av detta.
Vi arbetar för att ge trygghet till våra mest sjuka äldre genom att överbrygga slutenvården mot primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Vi arbetar efter patientens behov med målsättning att hen ska kunna vara i sin hemmiljö. Vi arbetar med akuta förändringar och långsiktiga planeringar. Vi arbetar även med ett personcentrerat arbetssätt och patienten är ansluten till teamet utefter behovet av stöd och vård från Närsjukvårsteamet, allt ifrån dagar till månader.Dina arbetsuppgifter
Närsjukvårsteamet består av läkare och sjuksköterskor. Som sjuksköterska i Närsjukvårsteamet så har du ett varierande arbete där du arbetar teambaserat men också självständigt. Du arbetar efter behandlingsplaner som tas fram i teamet. Uppdragen kommer från slutenvård, akut- eller öppenvårdsmottagning, ambulans eller primärvård. Det är ett varierande arbete där du bland annat ger behandling, tar prover och följer upp i hemmet. Du har en samordnande funktion kring patienten, dess anhöriga och samverkanspartners, utifrån patientens behov.
Du kommer att rotera mellan Närsjukvårdsteamet och Äldreteamet på akuten.
Äldreteamet
Teamet vänder sig till sköra, äldre patienter som söker akutsjukvård och som bor i Ale, Kungälv, Stenungsund eller Tjörns kommun.
Syfte
Teamets syfte är att utveckla den nära vården på Kungälvs sjukhus och erbjuda fler patienter specialistvård i hemmet och därigenom uppnå ett mer patientcentrerat vårdförlopp.
Syftet är också att:
optimera inskrivningsprocessen
minska antalet akutmottagningsbesök för sköra äldre genom att ambulansen kontaktar läkare i teamet innan avfärd till akuten och vid behov kan hembesök eventuellt erbjudas istället av ordinarie Närsjukvårdsteam
minska sköra äldres behov av slutenvård
förhindra icke medicinska inläggningar
Vi är under ständig utveckling och där förväntas att även du är delaktig i ständiga förbättringar.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet, gärna specialist, t ex kring vård av äldre eller distriktssköterska.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten avser tillsvidareanställning. Rotationstjänst är möjlig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
