Vi söker sjuksköterska till lungmottagningen
2025-12-23
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Välkommen till lungmedicin
Vill du arbeta i ett engagerat team där andningssjukdomar står i fokus? Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till vår lungmedicinmottagning - kanske är det just dig vi letar efter!
Vi behöver utöka vår personalstyrka - är du den vi letar efter?
Vår verksamhet växer och utvecklas - vi ser ett ökat behov av specialiserad vård inom lungmedicin och vill därför stärka vårt team med ytterligare en engagerad sjuksköterska.
Tillsammans kan vi möta framtidens vårdutmaningar och fortsätta erbjuda våra patienter trygg, professionell och personcentrerad vård.
Hos oss möter du patienter med astma, allergi, KOL, lungcancer, lungfibros och andra lungsjukdomar. Lungkliniken består av tre öppenvårdsmottagningar och en slutenvårdsavdelning:
Allergi- och astmamottagning - Utreder och behandlar både barn och vuxna Lungmedicinmottagning - planerad och subakut vård, bronkoskopier/EBUS, syrgas- och ventilatoruppdrag. Lungonkologimottagning - följer patienten genom hela sjukdomsförloppet. Lungmedicinavdelning - varierad vård från akuta till palliativa insatser. Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat arbete med både teknik och patientkontakt. Du kommer bland annat att arbeta med:
• Telefonrådgivning och 1177
• Provtagning (inkl. A-resp)
• Spirometrier/FeNo
• Assistera vid bla pleuratappning och bronkoskopi/EBUS
Tjänsten innebär helgtjänstgöring var fjärde helg samt flexibilitet mellan mottagningarna.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Noggrann, strukturerad och med ett gott bemötande
• Självständig men också en lagspelare
• Flexibel och positiv till utveckling
Meriterande:
• Erfarenhet av Melior och Elvis
• Tidigare arbete inom lungsjukvård eller mottagning
• Astma/KOL-kompetens
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du bli en del av vårt team och bidra till att utveckla framtidens lungsjukvård? Sök idag och berätta vad just du kan tillföra!Övrig information
Rekryteringsprocessen sker fortlöpande under ansökningsperioden. Ta tillfället i akt! Bättre att söka och tacka nej än att inte söka alls.
