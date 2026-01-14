Vi söker Sjuksköterska till LSS Uppsala - Vikariat
Vill du vara med och bygga framtidens LSS-vård? Nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade och växande team! Vi är ett arbetslag som består av sjuksköterskor samt har även ett eget rehab-team. Vi söker nu en sjuksköterska med chans till förlängning.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vikariat, 100 % (kan finnas möjlighet till förlängning)
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag kl. 07:00-16:00
Inga arbetspass på röda dagar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Körkort: Krav
Vem är du?
Vi tror att du söker en arbetsplats där ditt engagemang gör skillnad - varje dag. Du trivs i nära samarbete med både kollegor och boendets chefer och medarbetare. Att skapa goda relationer med kunder och deras anhöriga är något du värdesätter, och du vill bidra till trygghet, kvalitet och utveckling.
Du beskriver dig själv som serviceinriktad, flexibel, ansvarstagande och genuint engagerad i LSS-verksamheten och dess målgrupp.
Om detta stämmer in på dig - då kan du vara den vi söker!
Vad erbjuder vi?
Attendo/Nära Vård är en stabil och trygg arbetsgivare där du får goda möjligheter att växa, ta ansvar och utvecklas i nya roller. Som medarbetare får du bland annat:
Fortbildningsmöjligheter
Kollektivavtal
Förmåner och personalrabatter via AttendoPlus (i samarbete med Benifix)
Rekryteringsprocess
Inför en eventuell anställning behöver du visa upp:
Utdrag ur belastningsregistret
Giltig fotolegitimationKörkortskrav
Svensk sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen
Vid intervju behöver du även kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige (EU/EES-medborgare eller giltigt arbetstillstånd).
Vi tillsätter tjänsten löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag, grundat 1985. Vi bedriver verksamhet inom bland annat äldreomsorg och hemtjänst. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss varje dag i arbetet för att skapa trivsel, delaktighet och arbetsglädje.
Nära Vård är en växande del av Attendo med fokus på HSL-kompetens, bestående av legitimerade sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:Malin BångGruppchefssjuksköterska, HSL/LSS-teamet Stockholmmalin.bang@attendo.se Så ansöker du
