Vi Söker Sjuksköterska Till Hemsjukvården I Södertälje Akut
AB Big Care / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2025-09-24
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Big Care i Södertälje
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Big Care x Medpeople söker SSK som vill jobba inom hemsjukvården i Södertälje från vecka 40 -->hela hösten.
Information om uppdraget: Som sjuksköterska hos oss arbetar du i basala hemsjukvården. Arbetet är varierat och självständigt. Du kommer att arbetsleda ett färgstarkt team av undersköterskor. I huvudsak har du larmansvar främst från Vårdguiden men även planerade besök förekommer. Arbetsuppgifterna handlar bland annat om administrering av läkemedel, medicinska bedömningar, katetersättning/spolning, hantering av picc-line och CVK, trachvård och omläggningar. Arbetet innebär såväl direkt- som telefonkontakt med patienter, anhöriga och medarbetare samt dokumentation i vårt patientjournalsystem. Du har jourläkare som stöd vid behov. Du kommer under arbetet använda dig av PR Vårds egna miljöklassade bilar. Din bakgrund Du är legitimerad sjuksköterska. Är du distriktssköterska är det en merit liksom erfarenhet från hemsjukvård. Du är trygg i din yrkesroll och har tidigare erfarenhet av att arbetsleda andra. Du är flexibel som person och ser inte förändringar som ett hinder utan som en möjlighet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt B-körkort.
Du ansöker om uppdraget i vår app Medpeople. Där kan du även se arvode för uppdragen.
Ladda ned Medpeople-appen - Medpeople Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Big Care
(org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/ Arbetsplats
Big Care Kontakt
John john@bigcare.se 0709993322 Jobbnummer
9524403