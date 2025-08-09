Vi söker sjuksköterska till gynekologi - och kirurgiavdelningen
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vi söker dig som har intresse av att fortsätta vara med oss och utveckla vår utökade enhet med både gynekologiskt och kirurgiskt uppdrag.
På vår avdelning vårdas i dag patienter som i slutenvård ska opereras för gynekologiska åkommor. Här sker utredningar och vård vid cancersjukdom samt även vård i livets slut. Vi tar också emot patienter med akut behov av gynekologisk och kirurgisk vård. Avdelningen är en akutavdelning som är öppen dygnet runt. Enheten är samlokaliserad med gynekologisk onkologimottagning, Publiceringsdatum2025-08-09Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska bidrar du till att ge vård och omvårdnad av hög kvalitet. Du deltar och ansvarar för den allmänna och den specifika omvårdnaden med fokus på patientsäkerhet. Du är ett stöd för patienten och dess närstående och ansvarig för att patienten får information och känner sig delaktig i vården.
Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med övriga professioner på enheterna. Teamwork och kommunikation är viktiga faktorer för en trygg och säker vård samt god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom kvinnosjukvård, kirurgisk sjukvård och/eller arbete på vårdavdelning är detta meriterande.
Då arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen på avdelningen varierar behöver du trivas med omväxlande tempo, kunna anpassa dig därefter och samtidigt ge god vård. Du ska ha god samarbetsförmåga och ha lätt för att kommunicera med såväl patienter, anhöriga som övriga medarbetare på ett förtroendegivande sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
