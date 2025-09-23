Vi söker sjuksköterska till Attendo Mårbackagatan
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Är du legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av och ett intresse för äldreomsorgen och som helhjärtat vill ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt!
Vi på Attendo, söker nu en sjuksköterska till vårt moderna och nybyggda äldreboende Mårbackagatan. Boendet är lokaliserat i den helt nya stadsdelen Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt. Det finns 110 platser och boendet har en demens samt somatisk inriktning.
Beskrivning av tjänsten
Tillsvidaretjänst 100 %
Arbetstider under dag/kväll/helg/natt
Tillträdes datum enligt överenskommelse
Stämmer denna beskrivning in på dig?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och ett intresse för äldreomsorgen. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som bor hos oss.
På våra boenden får du ett omväxlande arbete där du dels arbetar långsiktigt med hälsoplaner för att öka livskvaliteten för de boende men där det är också du som gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Omställningen till Nära vård gör att allt fler sjukvårdsinsatser på specialiserad nivå sker på boendet. Det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk.
Som sjuksköterska i Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen.
Våra värderingar är Omtanke, Engagemang och Kompetens. Delar du dem?
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-10-15 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef jennifer.johanson@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
