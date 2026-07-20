Vi söker sjuksköterska till Attendo Hemvård Helsingborg
Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-20
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Är du legitimerad sjuksköterska med ett intresse för äldreomsorgen och som helhjärtat vill ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt!
Vi på Attendo, söker nu en legitimerad sjuksköterska till Attendo hemvård i Helsingborg. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet från hemsjukvård och ett intresse för äldreomsorgen. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för äldre.
Om rollen I hemsjukvården får du ett omväxlande arbete där du dels arbetar långsiktigt med hälsoplaner för att öka livskvaliteten för dina patienter men du är också oftast först på plats i akuta situationer. Omställningen till Nära vård gör att allt fler sjukvårdsinsatser på specialiserad nivå sker i hemmet. Det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Du får också en unik insyn i dina patienters liv och vårdar hela människan.
Som sjuksköterska hos oss på Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Våra värderingar är Omtanke, Engagemang och Kompetens och dessa används som utgångspunkt i allt vårt arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Läkemedelshantering
Arbeta i nationella kvalitetsregister
Handledning av omvårdnadspersonal
Omvårdnadsansvar för patienter
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som vi är till för, våra patienter.Publiceringsdatum2026-07-20KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst en tre års yrkeserfarenhet gärna inom äldreomsorgen
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
B-körkort
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av handledning
Utbildad inom geriatrik eller distriktssjukvård.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 2026-08-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Sjuksköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Andreas Evbäck - andreas.evback@attendo.se
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8096598-2108191". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Sofiebergsvägen 63 (visa karta
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256 61 HELSINGBORG Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
10007549