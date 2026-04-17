Vi söker sjuksköterska till Attendo Brushanen
Är du legitimerad sjuksköterska med ett intresse för äldreomsorgen och som helhjärtat vill ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt!
Vi på Attendo söker nu en legitimerad sjuksköterska till vår verksamhet Brushanen i Linköping. Attendo Brushanen är ett äldreboende med inriktning somatik som vi driver på uppdrag av Linköpings kommun och ligger mitt i centrala Linköping. Här finns 31 platser på tre våningsplan där varje har ett stort gemensamt utrymme med kök placerat i mitten. Boendet har en fin trädgård och i närhet till boendet finns flera parkmiljöer.
Om rollen Som sjuksköterska hos oss har du ett självständigt helhetsansvar för hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet. Du arbetar med bedömning, uppföljning och dokumentation samt bidrar till en trygg och säker vård för de boende.
En central del av uppdraget är att självständigt arbeta i Linköpings kommuns verksamhetssystem, Hälsoärendet, där du ansvarar för och driver hälsoprocesser. I rollen ingår även inkontinensutredning, förskrivning. Du trivs i en handledande roll och handleder både omvårdnadspersonal och sjuksköterskestudenter.
Som sjuksköterska inom Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till en närvarande ledning och många kompetenta kollegor. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Omvårdnadsansvar för boende
Läkemedelshantering
Självständigt arbete i Hälsoärendet inklusive hälsoprocesser
Bedömning, dokumentation och uppföljning av hälsoprocesser
Inkontinensbedömningar, förskrivning och uppföljning
Arbete i nationella kvalitetsregister
Handledning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av sjuksköterskestudenter
Vem är du?
Du är en erfaren och trygg sjuksköterska med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för ditt uppdrag och har ett genuint engagemang för både de boende och verksamheten. Du trivs med handledning och bidrar till ett gott samarbete och en god arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Distriktssköterska
Flera års yrkeserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård eller äldreomsorg
Erfarenhet av självständigt arbete i Hälsoärendet, inklusive hälsoprocesser
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet av inkontinensutredning och förskrivning
Erfarenhet av handledning eller arbetsledning
Erfarenhet från privat omsorgsverksamhet
Vidareutbildning inom geriatrik
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 2026-05-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Roll: Sjuksköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning tillämpas)
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Vardagar dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Mattias Jesmin, verksamhetschef, 072-142 92 38 eller mattias.jesmin@attendo.se
alternativt Anna Milton, Bitr. verksamhetschef, 076-495 81 56 eller anna.milton@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
