Vi söker sjuksköterska som vill arbeta på timmar på stroke- eller GOA-enhet
2025-08-20
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi är en del av verksamhetsområdet Geriatrik, neurologi och rehabilitering och du hittar oss på Kungälvs sjukhus.
Kungälvs sjukhus har helt nybyggda lokaler. På avdelningen vårdas patienten i eget rum som också är utrustat med den senaste tekniken inom området. Avdelningen är utrustad med ett avancerat patientkallelsesystem som bidrar till en tyst vårdmiljö. Här jobbar vi aktivt för att alla medarbetare inom olika professioner ska erbjudas de bästa förutsättningarna för att ta vara på varandras och patienternas resurser och kompetens.
Vi söker nu sjuksköteterskor som vill arbeta på timmar och avser tjänstgöring dag, kväll och natt efter överenskommelse. Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete med gott stöd av kollegor och chef på enheten.
Om Avdelning 6
Hos oss vårdar vi främst patienter som drabbats av stroke men även patienter med andra internmedicinska diagnoser.
Avdelningen har 16 vårdplatser och som sjuksköterska hos oss arbetar du med det akuta skedet i strokeprocessen tillsammans med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut i tvärprofessionella team.
Om Avdelning 5
Vi är en mindre geriatrisk ortopedisk akutvårdsavdelning (GOA) med 10 vårdplatser. Hos oss vårdas personer med höftfraktur och andra osteoporosrelaterade frakturer. Som sjuksköterska får du jobba med hela teamet som består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut.
I uppdraget som sjuksköterska får du ta ett eget ansvar och det är därför viktigt att du är trygg som person och att du arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du tycker om möten med människor, är lyhörd och empatisk samt har en vilja att samarbeta för att få till den bästa omsorgen och kvaliteten för våra patienter.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete med fina kollegor och ett gott samarbete mellan alla yrkeskategorier.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av strokevård, ortopedi eller vård av äldre.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Hoppas du vill bli en av oss - välkommen med din ansökan!
