Vi söker sjuksköterska med ledningsansvar till Ekeliden
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Specialistpsykiatrin Kronoberg bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Ekeliden är ett vård- och behandlingshem för vuxna kvinnor och män, som har ett beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Hos oss arbetar KBT-terapeuter, behandlingspersonal, sjuksköterska, läkare och kökspersonal tillsammans. Ekeliden ligger i Tingsryd, 4,5 mil söder om Växjö.
Vi står inför en spännande och utvecklande tid inom beroendevården där Ekeliden kommer att ingå i en vårdkedja tillsammans med Kronobergs kommuner.
Vi söker nu en sjuksköterska med intresse av att även ha ett biträdande ledningsansvar tillsammans med vårdenhetschefen. Är du vår nya kollega? Vi ser framemot din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du såväl enskilt som i team. Ni är två sjuksköterskor som tillsammans ansvarar för samordning, planering och kontakter med patientens nätverk. l arbetsuppgifterna ingår bland annat enskilda samtal och läkemedelsuppföljning. Du kommer även att arbeta med bedömning, uppföljning och behandling tillsammans med övrig personal på Ekeliden. Som biträdande enhetschef arbetar du tillsammans med vårdenhetschef med planering och utveckling av verksamheten.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom psykiatri och erfarenhet/intresse av ledningsarbete ses som meriterande. Vidare är du engagerad i ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat.
För att trivas hos oss är du duktig på att skapa och bibehålla goda kontakter. Du har lätt för att ställa om till rådande situationer och tycker om när din dag är innehållsrik och varierande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Detta är ett heltidsjobb.
